İzmir Şirinyer Hipodromu'nda bugün yapılacak at yarışları ertelendi
31.10.2020 12:03
Türkiye Jokey Kulübü (TJK), bugün Şirinyer Hipodromu'nda düzenlenmesi planlanan at yarışlarının İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle ertelendiğini duyurdu.
Türkiye Jokey Kulübü (TJK), bugün Şirinyer Hipodromu'nda düzenlenmesi planlanan at yarışlarının İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle ertelendiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Bugün İzmir Şirinyer Hipodromu'nda yapılması planlanan yarışlar, Yüksek Komiserler Kurulu kararıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.
Ayrıca, depremde hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet ve yakınlarına baş sağlığı, yaralılar için ise acil şifalar dilendi.
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