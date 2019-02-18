İzmir-Sivas Uçak Seferleri Nisan Ayında Yeniden Başlıyor

İzmir ile Sivas arasındaki uçak seferlerinin nisan ayından itibaren yeniden başlayacağı bildirildi.

İzmir ile Sivas arasındaki uçak seferlerinin nisan ayından itibaren yeniden başlayacağı bildirildi.



Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, seferlerin yeniden başlaması için Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Nane ile görüştü.



Eken, görüşmesinde, uçak seferlerinin 1 Şubat'ta kaldırılmasının Sivaslıların yoğun olarak yaşadığı İzmir'de büyük sıkıntılara neden olacağını belirtti.



Görüşmede, iş dünyasının da büyük sıkıntı yaşayacağına dikkati çeken Eken, "Sivaslı sanayicimiz, tüccarımız ve iş adamlarımız yatırım yapmak için Sivas'a geliyor. Bu uçak iptali en başta iş dünyamız için büyük sıkıntılara neden olacak. TSO olarak, seferlerin yeniden başlatılmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.



Nane ise uçak sayısının yetersizliğinden dolayı bu kararı aldıklarını ancak Eken'in talebi üzerine nisan ayı içerisinde İzmir-Sivas uçak seferlerini yeniden başlatacaklarını kaydetti.

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