İZMİR SMA HASTASI KİNİK İÇİN 'BERRA'YA UMUT' ADLI YARDIM KAMPANYASI - Son Dakika

İZMİR SMA HASTASI KİNİK İÇİN 'BERRA'YA UMUT' ADLI YARDIM KAMPANYASI

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde yaşayan çiftin 8 aylık kızı Berra Akyüz'e, doğduktan 40 gün sonra hareket edemeyince götürüldüğü hastanede Spinal Musküler Atrofi (SMA) teşhisi kondu.

İZMİR SMA HASTASI KİNİK İÇİN 'BERRA'YA UMUT' ADLI YARDIM KAMPANYASI, System.String[]

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde yaşayan çiftin 8 aylık kızı Berra Akyüz'e, doğduktan 40 gün sonra hareket edemeyince götürüldüğü hastanede Spinal Musküler Atrofi (SMA) teşhisi kondu. Aile, minik kızlarının yaşayabilmesi için gerekli olan gen terapisinin uygulanması adına bebekleri adına 'Berra'ya Umut' isimli kampanya başlattı.

Ocak ayında doğan Berra Akyüz, doğduktan 40 gün sonra hareket edememeye başladı. 3 çocuk sahibi ev kadını Nuran Akyüz ve eşi Oğuzhan Akyüz, bebeği Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Hastanede yapılan genetik tahlil sonucunda Berra'ya bir kas hastalığı olan SMA teşhisi kondu. Doktorlar, Berra'yı bir ilaç tedavisine başlatacaklarını fakat bu ilacın hastalığı iyileştirmediğini, yalnızca yavaşlattığını ve çok iyi bakılırsa küçük Berra'nın ancak 5 yaşına kadar yaşayabileceğini söyledi. Tedaviye başlamadan önce aile, ikinci şok daha yaşadı. Berra'da koronavirüs belirtileri gördükten sonra yapılan testi pozitif çıktı. Koronavirüs tedavisi ve 14 günlük karantina sürecinden sonra Berra ilk dozunu aldı. Toplamda iki doz ilaç tedavisi gören minik Berra'nın tamamen iyileşmesi için ailenin tek umudu ise, sadece Amerika'da yapılan ve ücreti 2.4 milyon dolar olan tek dozluk gen terapisi oldu. 8 aylık Berra Akyüz için 'Berra'ya Umut' isimli yardım kampanyası başlatıldı. Bunun yanında Nuran Akyüz'e ulaşan bir hayırsever, Berra'nın kara kalem portresini çizerek, bir sergiye gönderdi. Sergide satılan 10 portreden gelen bin TL de kampanya hesabına aktarıldı. Gün geçtikçe kızının hayatta kalma şansının azaldığını söyleyen anne Akyüz, yardım çağrısının duyulmasını istediğini söyledi.

Berra'nın en ölümcül olan SMA tip 1 hastası olduğunu anlatan anne Nuran Akyüz, "Şuanda durumu çok ağırlaştı. Artık cihazlara bağlı yaşıyor. İlaca ve gen tedavisine ihtiyacımız var. Şuana kadar 30 bin Euro topladık. Gen tedavisi 2.4 milyon dolar. Berra'ya yardım edeceğini söyleyen bir hayırsever, çizdiği portrelerin bir sergide satılacağını ve gelirini Berra'ya bağışlayacağını söyledi. Bir tanesini de bize hediye etti. Başka hayırseverler de var, online kermes yapılıyor ve Berra adına mobilya satılıyor. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Cihazlar olmazsa nefes alamıyor. Gece yatarken ayrı, kalkarken ayrı cihaz kullanıyoruz" dedi. Berra için tüm vatandaşlardan yardım isteyen Nuran Akyüz, "Yavrumun ölmesini istemiyorum, çok zor durumdayız. Benim bu parayı bir şekilde toplamam gerekiyor yoksa yavrum ölecek. Lütfen yardım edin, artık dayanamıyorum. Çocuğum cihazlara bağlanmak üzere. Her gün balgamını çıkarması gerekiyor. Cihazla boğazına takılan balgamları çekiyorum. Eğer onları atmazsa enfeksiyon kapar. Enfeksiyon kaparsa yoğun bakımdan çıkamaz benim çocuğum. Yalvarıyorum yardım edin. Lütfen duyarlı olun. İki ayda sadece 30 bin TL'ye gelebildim. Futbol kulüpleri için bir gecede milyonlarca dolar topluyorlar. Bir çocuğun değeri futboldan daha mı az? İsteseler bir çocuk için de bir gecede bir sürü para toplayabilirler. Cihazlar olmazsa nefes alamıyor. Gece yatarken ayrı, kalkarken ayrı cihaz kullanıyoruz" diye konuştu.

spinal müsküler atrofi, Karabağlar, Çocuk, İlaç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 11:49 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR SMA HASTASI KİNİK İÇİN 'BERRA'YA UMUT' ADLI YARDIM KAMPANYASI - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, bir televizyon kanalında gezi programı sunacak Meteoroloji'den Kırıkkale için kuvvetli rüzgar ve toz fırtınası uyarısı Kahreden haberler peş peşe geldi! İki sağlık çalışanı daha koronavirüse yenik düştü Arazide kuşburnu toplayan anne ve kızı, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti Transfer yasağı gelen Kayserispor, 8 futbolcuya lisans çıkaramadı Yeni sezon öncesi Rus güzel Lopyreva, Galatasaray'a destek verdi: Kalbim seninle Ankara'nın ardından Eskişehir'i de kum fırtınası vurdu Bir dönüm araziden 40 bin lira kazandırıyor! Ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesini Trabzon'da yetiştirdi Ünlü meteoroloji uzmanı Ankara'yı vuran kum fırtınasının nedenlerini madde madde sıraladı Arsenal, deplasmanda Fulham'ı 3-0 mağlup etti Ankara'da kum fırtınası! Polatlı ilçesi karanlığa büründü Otomobilin altında metrelerce sürüklenen 20 yaşındaki Gülşah'ın 2 ay önce evlendiği ortaya çıktı Apartman boşluğundan düşüp hayatını kaybeden anne, ardında 3 günlük bebeğini bıraktı Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, boşanma davası açan eşine 5 milyon lira tazminat ödeyecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransız mevkidaşı Macron'a yanıt: Şahsımla daha çok sıkıntın olacak
Emre Belözoğlu müjdeyi verdi: 45 gol atacak forvetler alacağız Emre Belözoğlu müjdeyi verdi: 45 gol atacak forvetler alacağız         
15:24
Basın açıklaması sırasında iniş yapan helikopter Tansu Çiller'e zor anlar yaşattı Basın açıklaması sırasında iniş yapan helikopter Tansu Çiller'e zor anlar yaşattı         
15:16
Para hırsı gözünü kör etmiş! Uyanık genç, sigortadan para alabilmek için elini testereyle kesti Para hırsı gözünü kör etmiş! Uyanık genç, sigortadan para alabilmek için elini testereyle kesti         
14:28
Doğu Akdeniz'de kriz çıkaran Yunanistan'a İngilizlerden kötü haber: Uluslararası Adalet Divanı desteklemez Doğu Akdeniz'de kriz çıkaran Yunanistan'a İngilizlerden kötü haber: Uluslararası Adalet Divanı desteklemez         
14:25
Ünlü isimler, tedbir kapsamında konserlerin iptal olmasına sert çıkıştı Ünlü isimler, tedbir kapsamında konserlerin iptal olmasına sert çıkıştı         
14:23
Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, görevinden istifa etti Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, görevinden istifa etti         
14:17
Trabzonspor, 3 gündür kayıp olan Sörloth'a disiplin cezası verecek Trabzonspor, 3 gündür kayıp olan Sörloth'a disiplin cezası verecek         
14:03
İki aile arasında nişan atma meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi hastanelik oldu İki aile arasında nişan atma meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi hastanelik oldu         
13:44
Türkiye'nin yer fıstığı üretim merkezi Osmaniye'de hasat başladı Türkiye'nin yer fıstığı üretim merkezi Osmaniye'de hasat başladı         
13:06
Son görüntüleri ortaya çıktı! Oğlunun düğününde ölen babanın en büyük duası gerçek olmuş Son görüntüleri ortaya çıktı! Oğlunun düğününde ölen babanın en büyük duası gerçek olmuş         
12:45
MEB'den, velilerin karşısına atletle çıkan rehber öğretmene inceleme MEB'den, velilerin karşısına atletle çıkan rehber öğretmene inceleme         
12:21
Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in öpüşme sahnesi Atiye'nin 2. sezonuna damga vurdu Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in öpüşme sahnesi Atiye'nin 2. sezonuna damga vurdu         
11:57
Çocuk sesine sinirlenip, balkonuna Çocuk sesine sinirlenip, balkonuna "Anaokulunu istemiyoruz" pankartı astı         
11:50
İran'da milli güreşçinin idamını Trump bile durduramadı! Bu sabah astılar İran'da milli güreşçinin idamını Trump bile durduramadı! Bu sabah astılar         
11:47
ABD'de doğuran yılan şaşkınlık yarattı! En az 15 yıldır çiftleşmeyordu ABD'de doğuran yılan şaşkınlık yarattı! En az 15 yıldır çiftleşmeyordu         
11:46
Ferman Toprak ve Hilal Toprak çifti boşanma kararı aldı Ferman Toprak ve Hilal Toprak çifti boşanma kararı aldı         
11:32
Hayatını kaybeden oyuncu Halil Kumova'nın Covid-19 testi pozitif çıktı Hayatını kaybeden oyuncu Halil Kumova'nın Covid-19 testi pozitif çıktı         
11:18
Konyalı çiftçinin ürettiği elmalar henüz dalından toplanmadan 20 ülkeye satılıyor Konyalı çiftçinin ürettiği elmalar henüz dalından toplanmadan 20 ülkeye satılıyor         
11:15
Genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldı Genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldı         
10:13
Bu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Fotoğraf çekilen sosyal medyadan paylaşıyor Bu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Fotoğraf çekilen sosyal medyadan paylaşıyor         
09:29
Markette alışveriş yapan kadın böyle taciz edildi! O anlar güvenlik kamerasında Markette alışveriş yapan kadın böyle taciz edildi! O anlar güvenlik kamerasında         
09:28
Kasadan para çalan hırsıza feci dayak! Bakkal başladı, mahalleli devamını getirdi Kasadan para çalan hırsıza feci dayak! Bakkal başladı, mahalleli devamını getirdi         
09:08
Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor         
08:55
Sahte şeyhin istismar ettiği kız çocuğunun babası konuştu: Cahilliğimizin bedelini çocuğumuzla ödedik Sahte şeyhin istismar ettiği kız çocuğunun babası konuştu: Cahilliğimizin bedelini çocuğumuzla ödedik         
08:24
Demet Akalın'ın 6 yaşındaki kızının üzerine cam düştü Demet Akalın'ın 6 yaşındaki kızının üzerine cam düştü         
07:37
Ailesinin uzaklaştırma kararı aldırdığı yaşlı adam günlerdir parkta yaşıyor Ailesinin uzaklaştırma kararı aldırdığı yaşlı adam günlerdir parkta yaşıyor         
00:58
ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan gündemi sarsacak itiraf: Koronavirüs insan yapımı, raporum hazır ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan gündemi sarsacak itiraf: Koronavirüs insan yapımı, raporum hazır         
23:53
ABD'li model Kylie Jenner, göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti ABD'li model Kylie Jenner, göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti         
22:29
Tuğba Ekinci aşk orucunu bozdu! Sevgilisiyle ardı ardına romantik paylaşımlar yaptı Tuğba Ekinci aşk orucunu bozdu! Sevgilisiyle ardı ardına romantik paylaşımlar yaptı         
21:19
İngiliz oyuncu Georgia Harrison: Premier Lig futbolcusu bana cinsel organını gösterdi İngiliz oyuncu Georgia Harrison: Premier Lig futbolcusu bana cinsel organını gösterdi         
19:25
Mide bulandıran olay! Genç kadına çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler Mide bulandıran olay! Genç kadına çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler         
19:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2020 18:58:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İZMİR SMA HASTASI KİNİK İÇİN 'BERRA'YA UMUT' ADLI YARDIM KAMPANYASI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei