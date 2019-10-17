Son Dakika Haberleri: İzmir Şoförler Odası ile Türk Kızılay arasında kıyafet yardımı protokolü
Son Dakika Güncel İzmir Şoförler Odası ile Türk Kızılay arasında kıyafet yardımı protokolü

İzmir Şoförler Odası ile Türk Kızılay arasında kıyafet yardımı protokolü

46 dakika önce

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile Türk Kızılay Konak Şubesi arasında "kıyafet yardımı" konusunda protokol imzalandı.

İzmir Şoförler Odası ile Türk Kızılay arasında kıyafet yardımı protokolü, System.String[]

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile Türk Kızılay Konak Şubesi arasında "kıyafet yardımı" konusunda protokol imzalandı.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının Karabağlar'daki binasında düzenlenen törende, Oda Başkanı Celil Anık ile Türk Kızılay Konak Şube Başkanı Ömür Şanlı, odaya bağlı şoförlerin, kendilerine ve ailelerine ait, kullanmadıkları giysi ve ayakkabıları, Türk Kızılay'a bağışlamasını öngören protokole imza koydu.

Celil Anık, bir sosyal sorumluluk projesine destek verdikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Ömür Şanlı ise bağışlanacak kıyafetlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını belirterek, "Kızılay'a yapılacak olan kıyafet yardımının hem doğayı hem de ihtiyaç sahiplerini mutlu edecek." dedi.

Yeni ve düzgün olan kıyafetlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını aktaran Şanlı, giyilemeyecek durumda olanların ise geri dönüşüme gönderilerek gelir elde edileceğini, elde edilen gelirlerle öğrencilere burs verileceğini, ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapılacağını söyledi.

İzmirli taksici esnafının kullanmadığı kıyafetlerin Türk Kızılay'ın giysi kutuları aracılığıyla toplanacağı, sembolik olarak bir giysi kutusunun İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının önüne yerleştireceği bildirildi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasından taksici esnafına atılacak mesajlarla kampanyaya katılımın teşvik edileceği de bildirildi.

Kızılay, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hastası, asistan doktoru boğazından yaraladı
Terör örgütü yandaşları Almanya'da Türk gençlere saldırdı Ünal Aysal'ın icralık oteline Katarlılar talip oldu Doktorun boğazını jiletle kesen saldırgan, istediği ilacı yazmadığı için saldırdığını söyledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 17:53:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir Şoförler Odası ile Türk Kızılay arasında kıyafet yardımı protokolü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]