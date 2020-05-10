İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasından

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, kentin 3 ayrı noktasına "araç dezenfeksiyon tüneli" kurmak amacıyla hazırladığı projeyle İzmir Kalkınma Ajansına (İZKA) başvurdu.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığının genelgesiyle taksilerin haftada bir kez dezenfekte edilmesinin zorunlu hale getirildiğini hatırlattı.

Bu doğrultuda İZKA'ya bir proje sunduklarını belirten Anık, şunları kaydetti:

"İzmir'in 3 ayrı yerine 'araç dezenfeksiyon tüneli' kurmak istiyoruz. Hem taksilerin hem de minibüslerin iç ve dış dezenfeksiyonları bu noktalarda gerçekleştirilecek. Böylece İzmirlilere ve şoförlerimize daha güvenli yolculuk ortamı sağlamış olacağız. Koronavirüs salgını nedeniyle içinde bulunduğumuz koşullar ve İçişleri Bakanlığının son genelgesi göz önünde bulundurulduğunda projemizin kabul göreceğini ümit ediyoruz. İZKA'dan gelecek olumlu haberin hemen ardından kuruluma başlayıp, dezenfeksiyon tünellerini en kısa sürede hizmete sunmayı planlıyoruz."