İZMİR Sokağa çıkamayanlara Kızılay'dan gıda desteği - Son Dakika
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İZMİR Sokağa çıkamayanlara Kızılay'dan gıda desteği

6 saat önce

Sokağa çıkamayanlara Kızılay'dan gıda desteğiİZMİR'de, koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik rahatsızlığı olanlar başta olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelere, Kızılay ekipleri erzak desteğinde bulunuyor.

Sokağa çıkamayanlara Kızılay'dan gıda desteği

İZMİR'de, koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik rahatsızlığı olanlar başta olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelere, Kızılay ekipleri erzak desteğinde bulunuyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle risk grubunda olan 65 yaş üstü ve üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkması, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle yasaklandı. Alışveriş, temizlik ve sağlık kontrolleri gibi ihtiyaçları devletin ilgili kurumları ile yardımsever gençler tarafından karşılananlara destek sürüyor. Türk Kızılayı İzmir Şubesi, başta bu risk grubundaki kişiler olmak üzere ihtiyaç sahibi herkese gıda yardımı yapıyor. İçinde kavurma, nohut, mercimek, pirinç, makarna, çiçek yağı, salça, zeytin, un ve çorbanın yer aldığı erzak kolisi dağıtılıyor.

Ekiplerin çalışmasını sahada koordine eden Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Fahri Baykalmış, "Bütün dünyayı etkileyen koronavirüs salgınıyla karşı karşıyayız. İçişleri Bakanlığı'nın almış olduğu kararlar doğrultusunda Türk Kızılayı, İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın koordinasyonunda, kaymakamlarımızın sevk ve idaresinde 'vefa destek' gruplarına destek vermekte. Türk Kızılayı kuruluş amacıyla 150 yıldır ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçlarını görmek için sahada. Aynı zamanda biz de bu vefa grubu içerisinde, ihtiyaç sahibi insanların gıda gereksinimlerini karşılamak üzere Türkiye genelindeki 400 şube, 9 bin 500 gönüllü, profesyonel ekip ve çalışanlarımızla sahalardayız. Elimizden geldiğince milletimizin emaneti yardımları, ihtiyaç sahibi ailelere yardımları ulaştırıyoruz. Ayrıca 65 yaş üstü insanlarımız ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız da yardımlarımızdan faydalanıyor" dedi.

KARANTİNADAKİLERE YEMEK HİZMETİ

Yurt dışında ve içinde önemli çalışmalar yaptıklarını da belirten Baykalmış, "Genel merkezimizin şu an planlanmasını yaptığı, bize peyderpey ulaştırmaya başladığı 150 bin aileye gıda ve erzak kolisi çalışması var. Salgın hastalık nedeniyle piyasada hijyen maddesi bulamayan vatandaşlarımıza, bu ürünleri sağlamak adına 10 bin hijyen kitiyle ilgili çalışmalarımız var. Umre ve hac grupları ile yurt dışından gelen öğrencilerin ya da ülkeye gelen iş insanlarının 14 günlük karantinaya alınması uygulaması var. Sayı 20 bine ulaştı. Türk Kızılayı da karantina altındaki bu vatandaşlarımızın gıda gereksinimlerini karşılıyor. Bugüne kadar 700 bin öğün yemek hizmetimiz oldu. Aynı zamanda sağlık personelimize 11 bin 500 ve vatandaşlarımıza ise 75 bin adet hijyen seti Türkiye genelinde dağıtıldı" diye konuştu.

Zihinsel engelli oğlu Batuhan Sezgin (37) ile yaşayan Seval Taşkın (65), "Gelirim yok. Yaşım nedeniyle de dışarı çıkamıyorum. Sağ olsunlar. Kızılay madde ve manevi tüm yardımlarda bulundu. Bizi yalnız bırakmadılar, yanımda oldular. Çok mutluyum" dedi.

3 çocuğuyla yaşayan ihtiyaç sahibi Azize Kip (36) ise "1 yıldır bana destek oluyorlar. 3 çocuklu bir aileyim. Desteğini esirgemediler. Allah onlardan razı olsun" diye konuştu.

İZMİR Sokağa çıkamayanlara Kızılay'dan gıda desteği

Koronavirüs, Kızılay, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 12:50 Kaynak: DHA

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