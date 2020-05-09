Son Dakika › Güncel › İZMİR Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası İzmir'de sessizlik - Son Dakika
İZMİR Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası İzmir'de sessizlik
6 saat önce
Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası İzmir'de sessizlikİZMİR'de bu hafta da uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin tüm sokak ve caddelerinde görevliler dışında kimse görülmedi.
Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası İzmir'de sessizlik
İZMİR'de bu hafta da uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin tüm sokak ve caddelerinde görevliler dışında kimse görülmedi. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile saatlerin 00.00 göstermesiyle 24 ilde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın bulunduğu iller arasında yer alan İzmir'de de 00.00 itibariyle cadde ve sokaklar boşaldı. Normal günlerde insan yoğunluğunun çok olduğu Gündoğdu, Cumhuriyet Meydanı; Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Altınyol Caddesi gibi kentin ana arterindeki yoğunluk oldukça düştü. DHA'nın havadan görüntülediği cadde ve sokaklarda, görevlilerin dışında kimse görülmedi. İzmirlilerin bu hafta da yasaklara uyduğu görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 11:31 Kaynak: DHA
Son Dakika Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz "Kıvanç'la öpüşeceğim için uyuyamadım" diyen isme bir de şimdi bakın! Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan "Mars" sorusu herkesi şaşırttı Annesini kaybeden güzel oyuncunun büyük acısı! Fotoğraflarıyla avunuyor Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi Oyuncu Burak Deniz, seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış Ivanka Trump'ın kişisel asistanı koronavirüse yakalandı İş adamı Hikmet Tunceli, "Yeşil ördek gibi daldım göllere" türküsünü koronavirüse uyarlayarak seslendirdi Modelliği bırakan Harriet Rose, bakımevinde çalışmaya başladı Yasemin Özilhan, evinin terasında verdiği pozları takipçileriyle paylaştı