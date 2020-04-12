İZMİR Sokağa çıkma yasağının son gününde İzmir sessizliğini sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İZMİR Sokağa çıkma yasağının son gününde İzmir sessizliğini sürdürdü - Son Dakika

İZMİR Sokağa çıkma yasağının son gününde İzmir sessizliğini sürdürdü

6 saat önce

Sokağa çıkma yasağının son gününde İzmir sessizliğini sürdürdüİÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından koronavirüsün yayılmasının önlenmesi kapsamında aldığı sokağa çıkma yasağı karanının ikinci ve son gününde de İzmir'de sessizlik hakim oldu.

Sokağa çıkma yasağının son gününde İzmir sessizliğini sürdürdü

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından koronavirüsün yayılmasının önlenmesi kapsamında aldığı sokağa çıkma yasağı karanının ikinci ve son gününde de İzmir'de sessizlik hakim oldu. Termometrelerin ortalama 16 dereceyi gösterdiği şehirde; en işlek cadde ve sokaklar boş kaldı. Sokakta zaruri biçimde bulunması gereken vatandaşlar ise 'İzmir ilk kez bu kadar sessiz' dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ilin valiliğine gönderilen genelge ile birlikte 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle hafta sonunda

İzmir sessizliğe büründü. Hayatın durduğu İzmir'de koronavirüs önlemleri öncesinde deyim yerindeyse iğne atılsa yere düşmeyecek noktalar bomboş kaldı. Termometrelerin ortalama 16 dereceyi gösterdiği şehirde, en işlek cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Kolluk görevlileri İzmir'in tüm noktalarında denetimlerini sürdürürken, özel araçları da görev kapsamında dışarı çıkıp çıkmadıkları konusunda kontrol etti. Sokakta fırında çalışanlar, kolluk güçleri, sağlık çalışanları, basın görevlileri, eczane, PTT ve kargo şirketlerinde çalışanlar, bazı akaryakıt çalışanları harici vatandaşın olmaması İzmirliler'in yasağa uyduğunu gösterdi. Öte yandan görev dolayısıyla dışarıda olması gereken vatandaşlar ise 'İzmir ilk kez bu kadar sessiz' dedi.

'YASAĞA CİDDİ ANLAMDA UYULUYOR'

Denizci evinde çalışan ve sokağa çıkma izni olan vatandaşlardan Ahmet Diler, "İzmir ilk kez bu kadar sessiz. Virüs dolayısıyla böyle bir dönemden geçiyoruz. Daha güzel olacağını düşündüğümüz için süreci böyle atlatmamız gerekiyor. Normalde bu havada Kordon'un tamamen dolu olması lazım. Böyle bir havada burası normal de sohbet edip, çekirdek çitleyenlerle dolu olurdu" dedi.

Fırında çalışan Sıla Elden Yılmaz da "Tek tük de olsa gelen, giden oluyor ve daha çok ekmek satın alıyorlar. Pasta, börek çeşitlerinden yasak öncesi nadir de olsa satın alan oluyordu. Ancak yasakla birlikte vatandaşlar sadece ekmek almak için geliyor. Paket servis hizmetimiz şu an olmadığı için vatandaşlar buraya gelip satın alıyor" diye konuştu.

Unlu mamul ruhsatı olan bir işletmenin sahibi Hayri Tuna Yükselen de "Yasağa çok ciddi anlamda uyuluyor. Hiçbir kolluk kuvvetine ihtiyaç kalmadan herkesin evinde olduğunu görüyoruz. Bizler kapsam dışı olduğumuz için servisimize devam ediyoruz. Yasak kapsamındaki sürede tüm sağlık çalışanları ve kolluk görevlilerini işletmemize davet ediyoruz ve yiyeceklerden ikram ediyoruz" diye konuştu.

Bir akaryakıt istasyonu çalışanı Recep Koç ise, "Benzin almak için istasyona gelen çok az sayıda vatandaş olduğunu görüyorum. Onlarla da konuştuğumda dışarıda olması gerekenlerden olduğunu öğreniyorum. Araç geçişi şu an çok az. Balçova'da oturuyorum ve normalde bir saatte gidebildiğim yolu yolun boş olması nedeniyle yarım saatte gidip, evime ulaşabiliyorum" dedi.

İZMİR Sokağa çıkma yasağının son gününde İzmir sessizliğini sürdürdü

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 05:05 Kaynak: DHA

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