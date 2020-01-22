İzmir sokak ortasında moloz yığına vatandaş tepkisi - Son Dakika

Sokak ortasında moloz yığına vatandaş tepkisi

İZMİR Bornova'da, fabrikaların yoğun olarak bulunduğu bölgedeki yol kenarında biriktirilen moloz yığını, ilçe sakinlerinin tepkisine neden oldu. İnşaat malzemelerinden oluşan atıkların özellikle akşam saatlerinde aynı noktaya döküldüğü iddia edilirken, belediye yetkilileri, molozların toplanması için çalışma başlattı.

Bornova'da sanayi kuruluşlarının bulunduğu Pınarbaşı mevkisinde, yol kenarında çöp yığını oluştu. İlçe sakinleri, çoğu inşaat atıklarından oluşan moloz yığını nedeniyle tepkilerini dile getirdi. Belirli aralıklarla bölgedeki molozları topladıklarını belirten Bornova Belediyesi Temizlik İşleri Şantiye Şefi Rasim Güney, atıkların kimliği belirsiz kişilerce aynı yere döküldüğünü öne sürdü. Özellikle gece aynı sokağın ıssız olduğunu belirten Güney, "Gece burası ıssız olduğu için Bornova'nın dışındaki ilçelerden gelip, rahat rahat döküyorlar. Hatta plakalarını söküp, yapıyorlar" dedi.

Belediye olarak sivil ekip kurduklarını ve denetim başlattıklarını anlatan Güney, "Ekiplerimiz başka ilçeden gelen bir kamyonu plakası sökülmüş şekilde yakaladı. Zifiri karanlıkta bu molozları atıp kaçıyorlar. Biz sürekli mücadele ediyoruz. Bizim görevimiz evsel atıkları ve çöpleri toplamak ama bunlar çöp değil. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da bu konuda yetkilidir. Vatandaşlarımızın daha duyarlı olup bize bildirim yapması gerekir. Aynı bölgeyi daha 10 gün önce temizledik. Ama yine bu hale gelmiş. İnşaat atıkları, çimento ve beton yığınları var. Biz gezip görüyoruz. Gelmesek burası dağ olurdu. Toplayıp dökülmesi gerekenlere yere götürüyoruz" diye konuştu.

Bornova Belediyesi Temizlik İşleri Şantiye Şefi Güney, ilçedeki sorumluluk alanlarının çok geniş olduğunu belirterek, gerekli tedbirleri aldıklarını ancak yetersiz kaldıklarını vurguladı. Güney, ilçe sakinlerinin bildirmesi durumunda evlerinin önündeki molozları dahi çok düşük bedelle alıp, bertaraf ettiklerini söyledi.