Son Dakika Haberleri: İZMİR Sokak ortasında pompalı tüfekle dehşet saçan şüphelinin görüntüleri ortaya çıktı
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İZMİR Sokak ortasında pompalı tüfekle dehşet saçan şüphelinin görüntüleri ortaya çıktı

43 dakika önce

Sokak ortasında pompalı tüfekle dehşet saçan şüphelinin görüntüleri ortaya çıktıİZMİR'in Karabağlar ilçesinde, iddiaya göre aralarında husumet bulunan akrabaların karşılaşması sonucu meydana gelen silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Sokak ortasında pompalı tüfekle dehşet saçan şüphelinin görüntüleri ortaya çıktı
İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, iddiaya göre aralarında husumet bulunan akrabaların karşılaşması sonucu meydana gelen silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Pompalı tüfekle ateş ederek 5 kişinin hafif şekilde yaralanmasına neden olan şüpheli, bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.
Olay, 3 gün önce akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Saim Çıkrıkçı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan 2 akraba grubu cadde üzerinde karşılaşması sonucu sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyünce meydana gelen silahlı kavgada, kimliği öğrenilimeyen bir şüpheli pompalı tüfekle ateş açarak 5 kişinin hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. Olay anı ise, bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, elinde pompalı tüfek bulunan bir kişi tehtitler savurarak silahını ateşliyor. Bu sırada karşısında bulunan vatandaşlar "Yapma" diyerek engellemeye çalışıyor. Şüpheli vatandaşlara yaklaşınca iki grup arasında arbede yaşanıyor.
Karabağlar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:47 Kaynak: DHA
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