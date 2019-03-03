İzmir Sokakta Sergilenen Kukla Gösterisi Çocukları Eğlendirdi

İzmir'de düzenlenen 13. Uluslararası Kukla Günleri kapsamında Alsancak Dominik Caddesi'nde giydikleri rengarenk kostümler ve tahta bacaklarla 'Dönüşüm' adlı sokak gösterisini sergileyen İtalyan kukla grubu Alto Livello, başta çocuklar olmak üzere İzmirlileri eğlendirdi.

İzmir'de düzenlenen 13. Uluslararası Kukla Günleri kapsamında Alsancak Dominik Caddesi'nde giydikleri rengarenk kostümler ve tahta bacaklarla 'Dönüşüm' adlı sokak gösterisini sergileyen İtalyan kukla grubu Alto Livello, başta çocuklar olmak üzere İzmirlileri eğlendirdi.



İzmir'de bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kukla Günleri'ne katılan İtalyan kukla grubu Alto Livello'nun Alsancak semtindeki Dominik Caddesi'nde sergilediği 'Dönüşüm' isimli sokak gösterisi büyük bir kalabalık tarafından beğeniyle izlendi. Tahta bacak ve rengarenk kostümler kullanarak müzik eşliğinde bir sirk ortamı yaratan grup, seyirciler arasından gönüllüler seçerek, gösteriye dahil etti. Gösteriyi büyük bir heyecanla izleyen çocuklar alkışlarıyla müziğe eşlik etti. Grubun kukla sanatı ile tahta bacak tarzını birleştirerek bir gösteri ortaya koyduğunu söyleyen Kukla Günleri direktörü Selçuk Dinçer, Kukla sanatı bugün kompleks bir hale geldi. Tekniğe özel bir ad takamıyorsunuz. Kukla sanatında artık yaratıcılık çok ön plana çıkmış durumda. Gösteriyi kalabalık bir seyirci kitlesi büyük bir beğeni ile izliyor. İnsanların bir sokak gösterisine şehrin her tarafından kalkıp geliyor olmaları çok güzel. Bundan 3-4 yıl önce bir sokak gösterisi planladığımızda o sırada oradan geçen İzmirliler görsün ve izlesin diye planlıyorduk. Şimdi artık insanlar Güzelyalı'dan da Karşıyaka'dan da Alsancak'taki sokak gösterisini izlemeye geliyorlar diye konuştu.

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