Son Dakika Haberleri: İzmir son anda kurtulan yasin, katledilen ailesinin cenazesinde güçlükle ayakta durdu
Son Dakika Güncel İzmir son anda kurtulan yasin, katledilen ailesinin cenazesinde güçlükle ayakta durdu - Son Dakika

İzmir son anda kurtulan yasin, katledilen ailesinin cenazesinde güçlükle ayakta durdu

6 saat önce

İZMİR Son anda kurtulan Yasin, katledilen ailesinin cenazesinde güçlükle ayakta durdu (TAMAMI)

İZMİR Son anda kurtulan Yasin, katledilen ailesinin cenazesinde güçlükle ayakta durdu (TAMAMI)

İzmir son anda kurtulan yasin, katledilen ailesinin cenazesinde güçlükle ayakta durdu

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:38 Kaynak: DHA
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