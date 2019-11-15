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İzmir son anda kurtulan yasin, katledilen ailesinin cenazesinde güçlükle ayakta durdu
6 saat önce
İZMİR Son anda kurtulan Yasin, katledilen ailesinin cenazesinde güçlükle ayakta durdu (TAMAMI)
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:38 Kaynak: DHA
İZMİR Son anda kurtulan Yasin, katledilen ailesinin cenazesinde güçlükle ayakta durdu (TAMAMI)
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