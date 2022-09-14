SGK İzmir İl Müdürlüğü'nden sahte sigortalı bildirimlerine suç duyurusu - Son Dakika
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SGK İzmir İl Müdürlüğü'nden sahte sigortalı bildirimlerine suç duyurusu

14.09.2022 12:36
SGK İzmir İl Müdürlüğü'nden sahte sigortalı bildirimlerine suç duyurusu

İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürü Yavuz Kurt, kentte hayali şirketler üzerinden sigortalı bildirimleri yapıldığı ya da faaliyetteki iş yerlerinde fiilen çalışmadığı halde sigortalı bildirimleri yapıldığı belirlenen 15 bin 725 kişi ve 278 sahte iş yeri sorumlusu hakkında suç duyurusunda...

İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürü Yavuz Kurt, kentte hayali şirketler üzerinden sigortalı bildirimleri yapıldığı ya da faaliyetteki iş yerlerinde fiilen çalışmadığı halde sigortalı bildirimleri yapıldığı belirlenen 15 bin 725 kişi ve 278 sahte iş yeri sorumlusu hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Kurt yaptığı yazılı açıklamada, sahte sigortalılığın umut tacirliği olduğunu ve telafisi güç mağduriyetler doğurduğunu ifade etti.

Sahte sigortalılığın bir kişinin iş yerinde hizmet sözleşmesine tabi olarak gerçekte çalışmadığı halde yalnızca kayıt ve belge üstünde sigortalı gösterilme işlemi olduğuna işaret eden Kurt, çalışma hayatının içinde ve bazı sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarda, fiilen çalışmadıkları halde sigortalı bildirimlerinin yapılabileceği vaadiyle para talep edildiğinin gözlendiğine işaret etti.

Vatandaşların bu konularda daha duyarlı ve dikkatli olması gerektiğini bildiren Kurt, "İzmir'de bu yıl gerçekleştirdiğimiz denetimlerde ağustos ayına kadar 278 sahte iş yeri ve 15 bin 725 sahte sigortalı tespit ederek haklarında yasal işlem yaptık. Gerçeğe aykırı belge düzenlenmesi ve SGK'nın sahte sigortalı bildirimi yoluyla zarara uğratılmış olması gerekçesiyle kasıtlı ve kusurlu davranışları olan sorumlular hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kurt, sahte sigortalılık yerine emekli olarak geleceğini güvence altına almak isteyen kişilerin isteğe bağlı sigorta kapsamında prim ödeyerek emekli olabileceklerini kaydetti.

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Kaynak: AA

Sosyal Güvenlik Kurumu, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SGK İzmir İl Müdürlüğü'nden sahte sigortalı bildirimlerine suç duyurusu - Son Dakika

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