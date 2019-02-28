Son Dakika Haberleri: İzmir Sosyal Medyadan Terör Propagandası Yapan 8 Kişiye Gözaltı

İzmir Sosyal Medyadan Terör Propagandası Yapan 8 Kişiye Gözaltı

1 saat önce

Sosyal medyadan terör propagandası yapan 8 kişiye gözaltıİzmir'de, sosyal medya hesaplarından bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları belirlenen 8 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyadan terör propagandası yapan 8 kişiye gözaltı

İzmir'de, sosyal medya hesaplarından bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları belirlenen 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ise yasak yayınlar ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında, İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Menemen, Seferihisar, Foça ve Torbalı ilçelerinde operasyon yaptı. Baskınlarda 8 kişi gözaltına alındı. Sanıkların sosyal medya hesapları üzerinden bölücü terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirtildi. Ayrıca gözaltına alınan kişilerin evlerinde ise yasak yayınlar ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:20 Kaynak: DHA

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