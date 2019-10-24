Son Dakika Haberleri: İzmir-'sözde türkiye imamı' mustafa özcan'ın kızı, adliyeye sevk edildi
Son Dakika Güncel İzmir-'sözde türkiye imamı' mustafa özcan'ın kızı, adliyeye sevk edildi

İzmir-'sözde türkiye imamı' mustafa özcan'ın kızı, adliyeye sevk edildi

1 saat önce

'Sözde Türkiye imamı' Mustafa Özcan'ın kızı, adliyeye sevk edildiİzmir'de, FETÖPDY'nin en üst düzey isimlerinin yer aldığı, Ergenekon, 17-25 Aralık gibi operasyonların yapılması kararının alındığı 'Başyüceler Şurası'nın başkanı Mustafa Özcan'ın kızı Zehra Bozkurt'un da aralarında bulunduğu...

'Sözde Türkiye imamı' Mustafa Özcan'ın kızı, adliyeye sevk edildi

İzmir'de, FETÖPDY'nin en üst düzey isimlerinin yer aldığı, Ergenekon, 17-25 Aralık gibi operasyonların yapılması kararının alındığı 'Başyüceler Şurası'nın başkanı Mustafa Özcan'ın kızı Zehra Bozkurt'un da aralarında bulunduğu 16 FETÖPDY şüphelisi, adliyeye sevk edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah İzmir merkezli 4 ilde yaptığı eş zamanlı FETÖPDY operasyonunda 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler arasında bulunan ve terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen Zehra Bozkurt'un babasının, FETÖPDY'nin yaptığı Ergenekon, 17- 25 Aralık gibi birçok kritik operasyonların kararının alındığı, örgütün en üst düzey 6 kişisinin bulunduğu 'Başyüceler Şurası'nın başkanı ve Türkiye imamı olduğu belirlendi.

Mustafa Özcan'ın, ayrıca kayyum atanan Kaynak Holding'in yönetici ve ortaklarından olduğu saptandı. Özcan hakkında, Ankara 4'üncü Ağır Ceza ve İstanbul 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nden 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olma' gibi suçlardan yakalama kararı bulunduğu bildirildi.

Zehra Bozkurt'un da aralarında olduğu 16 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından bugün saat 13.00 sıralarında adliyeye sevk edildi.

İzmir-'sözde türkiye imamı' mustafa özcan'ın kızı, adliyeye sevk edildi

Mustafa Özcan, Türkiye, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 05:41 Kaynak: DHA
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