Son Dakika Haberleri: İzmir Spastik Engelli Fatih'in Hedefi, Boccia Sporunda Tekrar Şampiyon Olmak

İzmir Spastik Engelli Fatih'in Hedefi, Boccia Sporunda Tekrar Şampiyon Olmak

33 dakika önce

Spastik engelli Fatih'in hedefi, boccia sporunda tekrar şampiyon olmakİzmir'de yaşayan spastik engelli Fatih Akkan (28), engeline rağmen iki üniversite bitirdi, üçüncüsünü de okuyor.

Spastik engelli Fatih'in hedefi, boccia sporunda tekrar şampiyon olmak

İzmir'de yaşayan spastik engelli Fatih Akkan (28), engeline rağmen iki üniversite bitirdi, üçüncüsünü de okuyor. Azmiyle dikkat çeken Akkan, aynı zamanda Boccia Milli Takımı'nda spor yaşamını başarıyla sürdürüyor.

Gaziemir'de yaşayan Fatih Akkan, doğum sırasında oksijensiz kalınca, spastik engelli oldu. Akkan ailesi de kendilerini zorlu bir mücadelenin içinde buldu. Anne Hatice Akkan (48), el ve ayaklarını kullanamayarak hayatını devam ettireceğini öğrendiği oğlunu ayağa kaldırabilmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı. Fizik tedavi ve özel eğitim ihtiyaçlarını aksatmadan sürdürebilmek için yeri geldiğinde alyansını satarak, komşusundan borç alarak masrafları karşıladı. Yürüyemeyeceği gözüyle bakılan Fatih, 10 yaşında ayağa kalkarak, kısa mesafe de olsa yürümeye başladı.

Okuma azmi ile hayata tutunan ve ilköğretimde elde ettiği başarılarla takdir belgeleri alan Fatih Akkan, lise eğitimini tamamladıktan sonra kendi imkanlarıyla üniversite sınavına hazırlanmaya başladı. İzmir dışına çıkması zor olan Fatih Akkan, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden 2 yıllık Adalet ve 4 yıllık Uluslararası İlişkiler bölümlerini bitirdi. Aynı üniversitede Kamu Yönetimi bölümünde okumaya devam eden, kitap okumayı çok seven Akkan, Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyor.

TESADÜFEN BOCCİA İLE TANIŞTI

Boccia sporu ile tanışan oğlunun Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Boccia Milli Takımı'na kadar yükseldiğini dile getiren anne Hatice Akkan, Bir gün durakta otobüs beklerken yanımıza biri geldi. Boccia hocasıymış. Fatih ile sohbet etmeye başladı ve 'Top oynamak ister misin' diye sordu. O günden sonra Fatih'in spor macerası başladı. Şimdi bireysel ve takım yarışlarına katılıyor. Üst üste Türkiye birincisi oldu dedi. Anne Akkan, ailelere çocuklarını evlere kapatmamaları çağrısı yaptı.

YENİDEN TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLMAK İÇİN ÇALIŞIYOR

Bocia takımında sporcu olan ve 3 kez Türkiye şampiyonu olan Fatih Akkan, hedefinin yeniden şampiyon olmak olduğunu söyledi. Bu sporun kendisini eğlendirdiğini ve mutlu ettiğini, yeni arkadaşlar ve ortamlar sağladığını dile getiren akkan, herkese tavsiye ettiğini belirtti.

Gaziemir Belediyesi Engelliler Bocia Takımı antrenörü Kemal Koç da otobüs durağında tanıştıkları Fatih Akkan'ın çok hırslı ve düzenli bir sporcu olarak başarılı olmak için elinden geleni yaptığını söyledi. Koç, Engellilerde genelde evden çıkmama yönelimi var. Fatih bizim diğer sporcularımıza örnek bir çocuk. Hepimiz onun gibi davranmaya başladık, ben dahil dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:56 Kaynak: DHA

Fatih, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mahalleli, Köpeğe Tecavüz Eden Sapığı Tekme Tokat Dövdü! O Anlar Kamerada AK Parti'ye Geçen Milletvekili Tamer Akkal'ın Danışmanı, "Utanç Duyarım" Diyerek İstifa Etti

Milyonlarca EYT Mağduru, 10 Şubat'ta Ankara'da Buluşacak İstanbul ve Ankara Dahil 7 İli Kapsayan Son Yerel Seçim Anketinin Sonuçları Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 10:29:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir Spastik Engelli Fatih'in Hedefi, Boccia Sporunda Tekrar Şampiyon Olmak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]