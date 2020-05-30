İZMİR SPOR SALONLARINDA AÇILIŞ HEYECANI BAŞLADI - Son Dakika

İZMİR SPOR SALONLARINDA AÇILIŞ HEYECANI BAŞLADI

KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele kapsamında iki ayı aşkın süredir kapalı olan spor salonlarında açılış hazırlıkları başladı.

KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele kapsamında iki ayı aşkın süredir kapalı olan spor salonlarında açılış hazırlıkları başladı. 1 Haziran'da normalleşme kapsamında açılacak olan salonlarda, hijyen önlemleri üst seviyede olacak. İzmirli spor salonları sahipleri, üyelerin büyük bir çoğunluğunun salonların açılmasını sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 18 Mart tarihinden itibaren kapalı durumda bulunan spor salonlarında yeniden açılış hazırlıkları başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Haziran'dan itibaren uygulanacak normalleşme kararlarını açıkladı. Bu kapsamda spor salonlarının da 1 Haziran'dan itibaren açılacağını duyurdu. Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından geçtiğimiz günlerde açıkladığı tedbirler kapsamında, salonlarda geniş hijyen önlemleri alınacak. Maske şartı zorunlu olarak açıklanırken, her on metrekarede bir kişi spor yapacak. Önlemler kapsamında klima kullanımının yasaklanırken, üyelerin ateşleri de sık sık ölçülecek. Aletlerin, sosyal mesafe kuralına göre yerleştirilmesi öncelikler arasında yer alırken, duş, SPA ve havuz gibi alanlar da kullanılmayacak. Üyelerin gruplar halinde çalışacağı İzmir'deki salonlarda da koronovirüs sonrası için hem temizlik hem de sosyal mesafe çalışmaları hız kazandı.

'DEZENFEKTAN GÜN BOYU SÜRECEK'

Federasyonun açıkladığı tedbirler kapsamında hizmet vereceklerini belirten salon sahibi Mustafa Piçakcı (33), "Üyelerimizi, belirli saatlerde belirli gruplar şeklinde salona alacağız. Salona girişlerinde mutlaka temiz ayakkabı giyilmek zorunda. Biz de hijyenik bir paspas aldık ve salona temiz ayakkabısıyla girecek olan üyelerimiz yine de bu paspası kullanıp giriş yapabilecekler. Elbette siperlik ve maskesiz çalışmaya müsaade etmeyeceğiz. Bu süreçte bize de çok iş düşüyor. Spor eğitmenleri de maskeyle çalışıp sürekli dezenfektan kullanacaklar. Bir üye kullandıktan sonra ekipman mutlaka temizlenecek. Gün içinde de dezenfektan işlemleri sürecek. Her grup çalışmasından sonra tüm salon baştan sona dezenfekte edildikten sonra diğer grup sporcuları salona alacağız. Maskeden ziyade siperlik kullanımının daha uygun olacağını düşünüyorum. Ancak olmazsa da virüsten kurtulana kadar bu durumun da üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.

'ÜYELER RANDEVUYLA SALONA ALINACAK'

Sosyal mesafe kuralına uyarak salonu yeniden dizayn edeceklerinin altını çizen salon sahibi Serhat Kurtul (42), "Salonlarımız yaklaşık iki aydır kapalı. Spor yapamadıkları için üyelerimiz de mağdur oldu. İlk olarak makinelerin yerlerini yeniden belirleyip sosyal mesafe kurallarına göre yeniden dizayn edeceğiz. Duşlar da kullanılmayacağı için kapalı kalacak. Hem üyelerde hem de bizlerde maske ve eldiven olacak. Rağbet çok yoğun. Üyelerimizin büyük bir çoğunluğu salonun açılmasını bekliyor. Toplum olarak spor yapmaya alıştığımızı görmek bizleri mutlu ediyor. Tabi bu süreçte evde hareketsiz de kalındı. Üyelerimiz, bir an önce spora başlamayı dört gözle bekliyorlar. Bizim spor salonumuzun metrekaresi gereği aynı anda 16 kişi spor yapabilecek. Randevu sistemini hayata geçireceğiz ve süreyi ise 1 saatle sınırlayacağız. Temizlik işlemlerine başladık. Salon açıldığında da her saat başında salonlarımızı dezenfekte edeceğiz. Çekimser olan vatandaşlarımızın korkmasını gerektirecek bir durum yok. Çünkü hijyen kurallarına birebir uyacağız" dedi.

İZMİR SPOR SALONLARINDA AÇILIŞ HEYECANI BAŞLADI

Recep Tayyip Erdoğan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 08:36 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR SPOR SALONLARINDA AÇILIŞ HEYECANI BAŞLADI - Son Dakika

Son Dakika

Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı Dünyanın en güzel kızı seçilmişti! Çocuk modele bir de şimdi bakın Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı Dünyanın en genç milyarderinin serveti kurmaca çıktı Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Komedyen Cem Yılmaz, villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, yeni aşka yelken açtı Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı Hande Erçel'le oynayacağı dizinin konusuyla alay edilen Kerem Bürsin'den eleştirilere cevap Sembol oyununu kazanan Nisa, kadınların aç kalmasını istemediği için yemek ödülünü Evrim'le paylaştı
Mauricio Isla, F.Bahçe'den ayrılıp Boca Juniors'a gitmek için koronavirüsü bahane etti Mauricio Isla, F.Bahçe'den ayrılıp Boca Juniors'a gitmek için koronavirüsü bahane etti         
08:43
Kadının gücü! 25 dekarlık kıraç arazi kekikle canlanıyor Kadının gücü! 25 dekarlık kıraç arazi kekikle canlanıyor         
08:36
Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı         
08:36
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı         
08:04
Dünyanın en genç milyarderi Kylie Jenner'ın serveti kurmaca çıktı Dünyanın en genç milyarderi Kylie Jenner'ın serveti kurmaca çıktı         
08:04
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu 65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu         
07:55
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı         
07:50
İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında olduğu 15 ilde hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı başladı İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında olduğu 15 ilde hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı başladı         
07:44
Dünyanın en güzel kızı seçilen Thylane Blondeau büyüdü! Genç modele bir de şimdi bakın Dünyanın en güzel kızı seçilen Thylane Blondeau büyüdü! Genç modele bir de şimdi bakın         
06:56
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi konuşsunlar Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi konuşsunlar         
01:46
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bartın, koronavirüsü yendi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bartın, koronavirüsü yendi         
01:20
Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu         
00:54
Fahrettin Altun, yayını terk eden Muharrem İnce'nin Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki gösterdi: Takındığı suçlayıcı tavır kabul edilemez Fahrettin Altun, yayını terk eden Muharrem İnce'nin Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki gösterdi: Takındığı suçlayıcı tavır kabul edilemez         
00:44
BDDK'dan bankalara kredi kolaylığı! KOBİ'ler, ihracatçılar ve yatırım projeleri desteklenecek BDDK'dan bankalara kredi kolaylığı! KOBİ'ler, ihracatçılar ve yatırım projeleri desteklenecek         
00:35
Geleceğin yıldızı olarak görülen Pellistri, Real Madrid ile Manchester City'nin gündeminde Geleceğin yıldızı olarak görülen Pellistri, Real Madrid ile Manchester City'nin gündeminde         
00:22
Kontrolünü kaybeden otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4 yaralı Kontrolünü kaybeden otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4 yaralı         
00:21
Twitter, Trump konusunda geri adım attı: Kurallarımıza aykırı bir durum tespit etmedik Twitter, Trump konusunda geri adım attı: Kurallarımıza aykırı bir durum tespit etmedik         
00:14
ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
00:14
Borussia Dortmund, Michael Skibbe ile yollarını ayırdı Borussia Dortmund, Michael Skibbe ile yollarını ayırdı         
00:01
Leverkusen'e 3 puanı getiren Havertz, 21 yaşına basmadan ligde 35 gole ulaşan ilk futbolcu oldu Leverkusen'e 3 puanı getiren Havertz, 21 yaşına basmadan ligde 35 gole ulaşan ilk futbolcu oldu         
23:47
Fransız futbolcu Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'de bana haksızlık yapıldı Fransız futbolcu Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'de bana haksızlık yapıldı         
23:28
İçişleri Bakanı Soylu'dan darbe imalarına tepki: Kim yapacak darbeyi? İçişleri Bakanı Soylu'dan darbe imalarına tepki: Kim yapacak darbeyi?         
23:21
Danimarka'da merakla beklenen dijital taraftar uygulaması başladı Danimarka'da merakla beklenen dijital taraftar uygulaması başladı         
23:10
İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü, fethin canlandırılması ve hava fişek gösterileriyle kutlandı İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü, fethin canlandırılması ve hava fişek gösterileriyle kutlandı         
23:05
İran'dan şaşırtan itiraf: Esed'i iktidarda tutmak için 30 milyar dolar harcadık, paramızı geri ödesin İran'dan şaşırtan itiraf: Esed'i iktidarda tutmak için 30 milyar dolar harcadık, paramızı geri ödesin         
23:01
Barcelona'da Abidal ile yıldızı barışmayan Messi, yönetime rest çekti: Ya o gider ya da ben giderim Barcelona'da Abidal ile yıldızı barışmayan Messi, yönetime rest çekti: Ya o gider ya da ben giderim         
22:36
Yunan basını, Ayasofya'daki Fetih Suresi tilavetini canlı yayınladı Yunan basını, Ayasofya'daki Fetih Suresi tilavetini canlı yayınladı         
22:25
Muharrem İnce, programda Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti Muharrem İnce, programda Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti         
22:24
George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memuru cinayet ve taksirle adam öldürmeden yargılanacak George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memuru cinayet ve taksirle adam öldürmeden yargılanacak         
22:17
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç: Transferle ilgili kararı Fenerbahçe verecek Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç: Transferle ilgili kararı Fenerbahçe verecek         
22:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2020 09:03:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İZMİR SPOR SALONLARINDA AÇILIŞ HEYECANI BAŞLADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]