İZMİR Su kuyusuna düşen yaşlı adam öldü
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Su kuyusuna düşen yaşlı adam öldüİzmir'in Narlıdere ilçesinde, yaklaşık 15 metre derinliğindeki su kuyusunun pompasını tamir etmek isterken içine düşen 74 yaşındaki Hüseyin Kalıntaş, hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:12 Kaynak: DHA
Su kuyusuna düşen yaşlı adam öldü İzmir
'in Narlıdere
ilçesinde, yaklaşık 15 metre derinliğindeki su kuyusunun pompasını tamir etmek isterken içine düşen 74 yaşındaki Hüseyin Kalıntaş, hayatını kaybetti.
Olay, bugün saat 08.30 sıralarında, Sahilevleri Mahallesi Demirdağ Sokak'ta meydana geldi. Süt satarak geçimini sağlayan Hüseyin Kalıntaş, evinin bahçesinde bulunan ve birkaç gündür az su vermeye başlayan kuyudaki pompayı tamir etmek istedi. Kalıntaş, pompayı tamir etmeye çalışırken dengesini kaybedip, yaklaşık 15 metrelik su kuyusuna düştü. Kalıntaş'ın kuyuya düştüğünü fark eden komşuları, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası Kalıntaş'ı düştüğü yerden çıkardı. Evin önünde hazır bekleyen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kalıntaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cenazesi, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu
'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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