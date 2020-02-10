İzmir suç örgütü operasyonunda yakalanan 122 şüpheliden 59'u adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir suç örgütü operasyonunda yakalanan 122 şüpheliden 59'u adliyeye sevk edildi - Son Dakika

İzmir suç örgütü operasyonunda yakalanan 122 şüpheliden 59'u adliyeye sevk edildi

10 dakika önce

Suç örgütü operasyonunda yakalanan 122 şüpheliden 59'u adliyeye sevk edildiİZMİR merkezli 16 ilde, 2 suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 122 şüpheli gözaltına alındı.

Suç örgütü operasyonunda yakalanan 122 şüpheliden 59'u adliyeye sevk edildi

İZMİR merkezli 16 ilde, 2 suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 122 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin devam eden 122 şüpheliden 59'u bugün adliyeye sevk edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'suç örgütüne yardım etmek', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama', 'yağma', 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet', 'mala zarar verme' ve 'tehdit" suçlamalarından Serkan Kurtuluş'un elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik 143 ve Deniz Camgöz'ün lideri olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik gözaltı kararı verilen 53 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi.

İzmir merkezli 16 ilde 165 adrese eş zamanlı baskın yapılarak gerçekleştirilen operasyonda, 122 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 122 şüpheliden 59'u sağlık kontrollerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Ayrıca, çeşitli suçlardan cezaevinden bulunan 22 kişinin de bu soruşturmalar kapsamında ifadeleri alındı.

İzmir suç örgütü operasyonunda yakalanan 122 şüpheliden 59'u adliyeye sevk edildi

İzmir Emniyet Müdürlüğü, Serkan Kurtuluş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Donma tehlikesi geçiren 49 kaçak göçmen, kendilerini ihbar edince son anda kurtuldu
Eve sevgilisini getirdiği için tartıştığı babasının katili oldu 'Czn Burak'tan "Annesi tutuklandı" iddialarına yanıt: Karalama yapmaya çalışıyorlar Doktoru jiletle yaralayan sanık kendini "büyüyle" savundu

Son Dakika Haberleri
21:14 Engin Altan Düzyatan, farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir
20:30 Usta yönetmen Martin Scorsesse Oscar Ödülleri'nde uyuyakaldı
20:03 Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la olan ilişkisini itiraf etti: Her şey gördüğünüz gibi
19:44 Saba Tümer, "Beckham'la aynı yatakta yattı" haberlerine isyan etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 21:34:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir suç örgütü operasyonunda yakalanan 122 şüpheliden 59'u adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]