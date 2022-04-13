İzmir sularında göçmen hareketliliği: 174 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir sularında göçmen hareketliliği: 174 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı

13.04.2022 17:30
İzmir sularında göçmen hareketliliği: 174 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı

İzmir'in Karaburun ve Dikili ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen ve Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen toplam 174 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkartıldı.

İzmir'in Karaburun ve Dikili ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen ve Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen toplam 174 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkartıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 12 Nisan saat 10.00 sıralarında, Karaburun ilçesi açıklarında İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen yelkenli tekne içerisindeki 103 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil güvenlik botları tarafından kurtarıldı.

Ekipler, 12 Nisan saat 09.27 sıralarında da, Dikili ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 32 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 12 Nisan günü saat 13.10 sıralarında yine Dikili ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik botları tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurulurken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen lastik bot içerisindeki 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler tarafından karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

İzmir sularında göçmen hareketliliği: 174 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı
İzmir sularında göçmen hareketliliği: 174 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı
İzmir sularında göçmen hareketliliği: 174 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı
İzmir sularında göçmen hareketliliği: 174 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı
İzmir sularında göçmen hareketliliği: 174 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı

YORUMLAR
500
İzmir açıklarında Türk kara sularına geri itilen 49 düzensiz göçmen kurtarıldı İzmir açıklarında Türk kara sularına geri itilen 49 düzensiz göçmen kurtarıldı Kuşadası'nda Türk kara sularına geri itilen 37 düzensiz göçmen kurtarıldı Kuşadası'nda Türk kara sularına geri itilen 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir sularında göçmen hareketliliği: 174 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı - Son Dakika


Son Dakika
17:42 4 büyük kulübün borçları dudak uçuklattı! Zirvede Fenerbahçe var
17:35 Ankara'da bir baro tarihte ilk defa iftar düzenledi! 2 No'lu Baro Başkanı Korkmaz açıklamalarda bulundu
17:12 Gaziantep'te belediye pazara tezgah açtı! Fiyatları gören koştu
17:11 Eko İklim Zirvesi'nde rekora imza atıldı
16:50 Eski sevgilisi için "Elimi ağzımı bantlayıp evi ateşe verdi'' demişti! İftira attığı anlaşılan kadın akıl hastanesine yatırıldı
16:46 Fransa Ligi'nde efsane oldular! Abdülkadir ve Beşiktaş'ın yıldızı takım arkadaşı oluyor
16:17 Uzmanlar uyardı: Güneş fırtınası perşembe günü Dünya'yı vuracak
16:09 Kümede kalma ihtimali zorlaşan Göztepe'de ayrılıklar yaşanıyor! Ndiaye'nin ardından Obinna Nwobodo da yollarını ayırdı
16:02 Yasmin Erbil, sosyal medyayı salladı! "Yaz kızıyım" sözleriyle bikinili fotoğrafını paylaştı
15:52 Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na kapatma davası açıldı! Derneğe destek yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 17:49:58. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir sularında göçmen hareketliliği: 174 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement