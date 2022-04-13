İzmir sularında göçmen hareketliliği: 174 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı - Son Dakika

İzmir'in Karaburun ve Dikili ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen ve Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen toplam 174 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkartıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 12 Nisan saat 10.00 sıralarında, Karaburun ilçesi açıklarında İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen yelkenli tekne içerisindeki 103 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil güvenlik botları tarafından kurtarıldı.

Ekipler, 12 Nisan saat 09.27 sıralarında da, Dikili ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 32 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 12 Nisan günü saat 13.10 sıralarında yine Dikili ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik botları tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurulurken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen lastik bot içerisindeki 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler tarafından karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)