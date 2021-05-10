İzmir Süper Lig yolunda

TFF 1'inci Lig'de İzmir'i temsil eden Altay ve Altınordu'nun isimlerini Play-Off'a yazdırması İzmirli futbolseverlerin Süper Lig heyecanını doruğa çıkardı. Daha önce Altay ve Karşıyaka'nın 2009 ve 2010'da beraber Play-Off oynayıp eli boş döndükleri İzmir, 11 yıl sonra Süper Lig için finallerde çifte takımla temsil edilecek. İlk 6'yı garantiledikten sonra evinde Bandırmaspor'u 4-3 yenerek teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde 2'de 2 yapan Altay, Play-Off yarı finalde İstanbulspor'la eşleşirken, deplasmanda Balıkesirspor'u 5-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez ilk 6'ya kalan Altınordu ise Yılport Samsunspor'la rakip oldu.

Süper Lig hedefine ulaşmak için sezon başında ve devre arasında yaptığı transferlere büyük bir bütçe ayıran siyah-beyazlılar normal sezonu 63 puanla 5'inci sırada tamamlarken, kadrosunda yabancı oyuncu bulundurmayan ve altyapısına şans veren düşük bütçeli Altınordu ise 60 puanla 6'ncı basamakta yer buldu. İki İzmir ekibi yarı finali geçmeleri halinde finalde birbirlerine rakip olacak. Süper Lig'e 2003'te veda ettikten sonra bir daha geri dönemeyen siyah-beyazlılar 18, kırmızı-lacivertliler ise 51 yıllık Süper Lig hasretini bitirmeye çalışacak.