İzmir suriye'deki savaşta bacağını kaybeden nur, şimdi patenle kayıyor

TİAFİ'de gönüllü olarak çalışan, 2012'den beri İzmir'de yaşayan Suriyeli Fizik Tedavi Uzmanı Muhammed Abdüllatif Alsaıravan, Nur'un tekrar ayağa kalkmasında dede ve anneannesinin büyük payı olduğunu söyleyip, Savaşta anne ve babalarının öldüğünü gördükten sonra Türkiye 'ye gelmişler. Biz Nur'un dedesine fizik tedavi ile ilgili birkaç şey öğrettik. Nasıl egzersiz yaptıracağını, onu yürütmeyi nasıl başarabileceğini gösterdik. Onlar yaşlı olmalarına rağmen çok çalışkanlar, Nur'u bu seviyeye çok güzel bir şekilde getirdiler. Yavaş yavaş dengeyi kazandıkça paten kullanmayı da öğrendi. Sağlığında hiç problemi yok. Ben her zaman ona yardım ediyorum diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

