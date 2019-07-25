İZMİR SURİYE UYRUKLU 3 TERÖRİST TORBALI'DA YAKALANDI
45 dakika önce
İZMİR'in Torbalı ilçesinde, Hayat Tahriri Şam (HTŞFECENC) terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 3 terörist yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:12 Kaynak: DHA
İZMİR'in Torbalı
ilçesinde, Hayat Tahriri Şam
(HTŞFECENC) terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye
uyruklu 3 terörist yakalandı. zmir Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hayat Tahriri Şam (HTŞFECENC) terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takip sonrasında belirlenen adreslere yapılan baskında, 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişinin, Suriye'de örgüt adına silahlı eğitim aldıktan sonra yasadışı yollardan Türkiye
'ye giriş yaparak Torbalı'ya geldikleri belirlendi. Sağlık kontrolünden geçirilen örgüt üyelerinin sorgusu sürüyor.
HDP'li belediyeye terör operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı Kalın-Jeffrey görüşmesi sonrası ABD'den açıklama geldi Kalın-Jeffrey görüşmesinin detayları sızdırıldı: ABD kabul etti ama adım atmak istemiyor Suriye Dernekler Platformu Başkanı Mehdi Davut, CHP ve İYİ Parti'yi suçladı