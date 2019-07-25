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İZMİR SURİYE UYRUKLU 3 TERÖRİST TORBALI'DA YAKALANDI

45 dakika önce

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, Hayat Tahriri Şam (HTŞFECENC) terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 3 terörist yakalandı.

İZMİR SURİYE UYRUKLU 3 TERÖRİST TORBALI'DA YAKALANDI, System.String[]
İZMİR'in Torbalı ilçesinde, Hayat Tahriri Şam (HTŞFECENC) terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 3 terörist yakalandı. zmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hayat Tahriri Şam (HTŞFECENC) terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takip sonrasında belirlenen adreslere yapılan baskında, 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişinin, Suriye'de örgüt adına silahlı eğitim aldıktan sonra yasadışı yollardan Türkiye'ye giriş yaparak Torbalı'ya geldikleri belirlendi. Sağlık kontrolünden geçirilen örgüt üyelerinin sorgusu sürüyor.
Torbalı, Suriye, Şam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:12 Kaynak: DHA
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