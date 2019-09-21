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İzmir sürücü direksiyon hakimiyetin kaybetti, 3 yaşındaki çocuk camdan fırladı

4 dakika önce

Sürücü direksiyon hakimiyetin kaybetti, 3 yaşındaki çocuk camdan fırladıİZMİR'in Torbalı ilçesinde, S.A. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle dirkesiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı.

Sürücü direksiyon hakimiyetin kaybetti, 3 yaşındaki çocuk camdan fırladı

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, S.A. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle dirkesiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Meydana gelen trafik kazasında, araçta bulunan 3 yaşındaki bir çocuk araçtan fırlayarak ağır yaralandı.

Kaza, bugün saat 19.30 sıralarında İzmir - Aydın karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, S.A. idaresindeki 33 AU 376 plakalı hafif ticari araç, seyir halinde olduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine, kontrolden çıkan hafif ticari araç önce refüje çarptı, daha sonra takla atarak karşı şeride geçti. Kaza sırasında araçta yolcu konumunda bulunan 3 yaşındaki Hasan A., otomobilin camından fırlayarak yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Küçük Hasan, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan talihsiz çocuk, daha sonra Behçet Uz Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Öte yandan, sürücü S.A. kazayı yara almadan atlatırken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmir sürücü direksiyon hakimiyetin kaybetti, 3 yaşındaki çocuk camdan fırladı

Torbalı, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:41 Kaynak: DHA
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