Son Dakika Haberleri: İzmir Sürücünün Dikkati Yaşlı Adamı Ezilmekten Kurtardı

İzmir Sürücünün Dikkati Yaşlı Adamı Ezilmekten Kurtardı

1 saat önce

Sürücünün dikkati yaşlı adamı ezilmekten kurtardıİZMİR'in Konak ilçesinde, yolun karşısına geçtiği sırada dengesini kaybeden yaşlı adam yere düştü.

Sürücünün dikkati yaşlı adamı ezilmekten kurtardı

İZMİR'in Konak ilçesinde, yolun karşısına geçtiği sırada dengesini kaybeden yaşlı adam yere düştü. Yaşlı adam bir sürücünün dikkati sonucu ezilmekten kurtuldu.

Olay, bugün saat 14.45 sıralarında Eşrefpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 yaşındaki Selim Köse 16 LM 424 plakalı otomobili ile seyir halinde olduğu sırada, otobüsten inen yaşlı bir adam yolun karşısına geçmek isterken dengesini kaybederek yere düştü. Yaşlı adamın düştüğünü gören Köse, otomobilini durdurarak arkadaki araçlara uyarıda bulundu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ve Köse yaşlı adamın yardımına koştu. Yol kenarına götürülen yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SANİYE SANİYE OLAY ANI ARAÇ KAMERASINDA

Öte yandan, Selim Köse'nin dikkati yaşlı adamı ezilmekten kurtarırken, yaşanan olay ise saniye saniye araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Köse seyir halinde olduğu sırada karşıya geçmeye çalışan yaşlı adam dengesini kaybediyor, olayı gören çevredeki vatandaşlar ve otomobil sürücüsü Köse yaşlı adama yardım ediyor.

SÜRÜCÜNÜN DİKKATİ, SOSYAL MEDYADA TAKDİR TOPLADI

Bir sosyal paylaşım platformunda paylaşılan görüntüyü gören sosyal medya kullanıcıları, dikkatli bir şekilde ilerleyen ve olaya hızlı müdahalede bulunan Selim Köse'yi tebrik etti. Çoğu kullanıcı, trafikteki sürücülerin bu şekilde dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:13 Kaynak: DHA

Selim, Konak, Güncel
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