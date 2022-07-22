İzmir Tabip Odası Başkanı: Her iki testten biri pozitif

İZMİR Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak, Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir'de de Covid-19 nedeniyle vaka ile yoğun bakım servislerindeki hasta sayısının arttığını belirterek, "Her iki testten biri pozitif" dedi.

İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, gerek pozitif testlerde gerekse yoğun bakımda yatan hasta sayısındaki düşüşün, son dönemde tersine döndüğünü ifade etti. Kamu yönetiminin birtakım önlemleri gevşettiğini söyleyen Kaynak, maske konusunda ısrarcı olunmadığına dikkat çekerek bu durumun hazirandan itibaren vaka sayılarında artışa sebep olduğunu anlattı. Kaynak, "Haziran ayında test pozitifliği yüzde 5'lere doğru çıkmaya başladı. Bugün ise yapılan testlerin yüzde 50'si pozitif. Yani her iki testten biri pozitiftir" diye konuştu.