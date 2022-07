İzmir Tabip Odası Başkanı: Her iki testten biri pozitif

İZMİR Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak, Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir'de de Covid-19 nedeniyle vaka ile yoğun bakım servislerindeki hasta sayısının arttığını belirterek, "Her iki testten biri pozitif" dedi.

İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, gerek pozitif testlerde gerekse yoğun bakımda yatan hasta sayısındaki düşüşün, son dönemde tersine döndüğünü ifade etti. Kamu yönetiminin birtakım önlemleri gevşettiğini söyleyen Kaynak, maske konusunda ısrarcı olunmadığına dikkat çekerek bu durumun hazirandan itibaren vaka sayılarında artışa sebep olduğunu anlattı. Kaynak, "Haziran ayında test pozitifliği yüzde 5'lere doğru çıkmaya başladı. Bugün ise yapılan testlerin yüzde 50'si pozitif. Yani her iki testten biri pozitiftir" diye konuştu.

Kamu yönetiminin takvime bakarak birtakım tedbirler alabileceğini kaydeden Kaynak, önümüzdeki haftalarda rakamların daha net ortaya çıkacağını belirterek, şöyle devam etti: "Şu an okullar tatil. Türkiye'de 5-11 yaş grubu aşısız. Onlar birinci risk grubunu oluşturuyor. Faz 3 çalışmaları, bu yaş grubunun aşılanabilir olduğunu ortaya koydu. Okulların açılmasından önce çocukların aşılanması bu grubun bağışıklık kazanmasını sağlayacaktır. 7 Haziran itibariyle hac dönemi başladı. 2020 yılında hac dönüşünde izolasyon konusunda sıkıntı yaşanmıştı. Hacca gidenler genellikle belirli bir yaş grubu olduğu için özel bir risk alanıdır. Uzun bir tatil dönemi geçirdik. Turizm hareketi nedeniyle insanlar uçak, otobüs, tren hatta özel araçlarda birbirlerine yakın temasta bulundu. Önümüzdeki haftalarda bulaş olaylarının sonucunu daha fazla görmeye başlayacağız."'AŞI PROGRAMINI TAKİP EDİN'Pandeminin başladığı aşısız olan ilk 6 aylık döneme göre şu an yoğun bakımlardaki hasta sayısının oldukça az olduğunu dile getiren Kaynak, son 6 aylık süreç ile karşılaştırıldığında bir artıştan söz etmenin mümkün olduğunu anlattı. Kaynak, "Yoğun bakım servislerinin Covid-19'a ayrılmış kısımları veya hastanelerdeki servisler kapatılmıştı. Fakat şu an yoğun bakımlarda az da olsa yatış var. Başlangıca göre bu düşük ama geçtiğimiz 6 ayla karşılaştırıldığında artış söz konusu. Önümüzdeki haftalar daha da artacak" ifadesini kullandı.Vatandaşlara bazı uyarılarda da bulunan Kaynak, aşılarda hatırlatma dozlarının mutlaka yaptırılması gerektiğini söyleyip, şunları kaydetti: "Mesafeyi koruyamıyorsanız mutlaka maske takın. Toplumdaki risk grupları tespit edilerek onların önümüzdeki aylardaki hareketliliği öngörülebilir. Buna dikkat edilerek önlemler alınması şart. Bu önlemlerin başında aşı geliyor. Aşı takvimi yeniden açıldı ve randevular oluşturulmaya başlandı. Yeni varyantlara karşı aşının yüzde 100 etkisi var mı, bunu bilmiyoruz. Ama aşı en azından bir enfeksiyon hastalığının hafif geçirilmesini, sekel bırakmamasını ve komplikasyonlarının daha az olmasını sağlayacak şekilde bağışıklık sistemini ayakta tutuyor. Aşısız dönemle aşılı dönemi kıyasladığımız zaman gerek enfeksiyon sayısındaki düşme özellikle de ölüm sayısındaki azalma aşının yararlı olduğunu gösteriyor. 4 ve 5'inci aşılardan itibaren 6'ncı ayı da tamamlamış olduğumuz için bu yeni aşı döneminde risk grupları başta olmak üzere tespit edilerek vatandaşlarımızın aşı programına alınması gerekiyor."