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İZMİR TABİP ODASI BAŞKANI YILBAŞINDAN İTİBAREN 'OMİCRON' VAKALARI ARTACAK - Son Dakika

İZMİR TABİP ODASI BAŞKANI YILBAŞINDAN İTİBAREN 'OMİCRON' VAKALARI ARTACAK

01.01.2022 11:31

İZMİR Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, özellikle yılbaşını takiben 'Omicron' varyantının ciddi şekilde artmasının beklendiğini söyledi.

İZMİR Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, özellikle yılbaşını takiben 'Omicron' varyantının ciddi şekilde artmasının beklendiğini söyledi. Çamlı, vaka sayılarındaki artış nedeniyle hastane sistemlerinin sıkıntıya girebileceğini de dile getirdi.

Son dönemde tüm dünyada endişeye yol açan, Türkiye'de de yayılmaya başlayan 'Omicron' varyantı ile ilgili İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı'dan uyarı geldi. Çamlı, özellikle yılbaşı eğlencelerinde oluşan kalabalıklara dikkat çekip, yeni varyantın yayılımının daha da artacağını belirtti. 'Omicron' varyantının ülkede ciddi vaka artışlarına yol açtığını belirten Çamlı, Kısa süre içinde 18 binlerden 40 binlere çıkan vaka artışı gördük. Önümüzdeki dönemde bu durumun daha da artıp, 'Omicron'un baskın varyant olacağını, bilim insanları defalarca dile getirdi. 'Delta' varyantına göre 4 ila 6 kat fazla buluşan 'Omicron'un, aşılara da daha fazla direnç gösterdiğini biliyoruz. Özellikle kapalı alanlardaki etkinliklerde havalandırmanın da etkili olmadığı takdirde virüsün bulaşıcılığının yüksek olacağı ortada dedi.

Pandemi kurallarının ihmal edilmemesi gerektiğini söyleyen Çamlı, yılbaşı sonrası ortaya çıkabilecek tehlikeli duruma da değinip, Özellikle yılbaşını takiben 'Omicron' varyantı çok ciddi şekilde artacağı için vaka sayılarındaki artış nedeniyle hastane sistemi ciddi şekilde sıkıntıya girebilir. Yılbaşındaki kontrolsüz kalabalıklar, fiziksel mesafe ve maske kuralına uymadan yapılan etkinlikler özellikle kapalı ortamdaki uzayan yılbaşı etkinliklerinin bulaşa etkili olacağı ortada diye konuştu.

'Omicron' varyantının bulaşıcılığına dikkat çeken Tabip Odası Başkanı Çamlı, aşılamanın gerekliliğini vurgulayarak, Uzamış 4'üncü pikteyiz. Bunun belki yeni bir zirvesi olur. Bu da kaçınılmaz bir süreç olarak görülüyor. Tüm dünyada ciddi kısıtlamalar hayata geçti. Eski önlemler geri getirilip, yenileri uygulanmaya başladı dedi.

İZMİR TABİP ODASI BAŞKANI YILBAŞINDAN İTİBAREN 'OMİCRON' VAKALARI ARTACAK
İZMİR TABİP ODASI BAŞKANI YILBAŞINDAN İTİBAREN 'OMİCRON' VAKALARI ARTACAK
İZMİR TABİP ODASI BAŞKANI YILBAŞINDAN İTİBAREN 'OMİCRON' VAKALARI ARTACAK

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İzmir Tabip Odası, Hastane, Yılbaşı, Omicron, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR TABİP ODASI BAŞKANI YILBAŞINDAN İTİBAREN 'OMİCRON' VAKALARI ARTACAK - Son Dakika


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SON DAKİKA: İZMİR TABİP ODASI BAŞKANI YILBAŞINDAN İTİBAREN 'OMİCRON' VAKALARI ARTACAK - Son Dakika
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