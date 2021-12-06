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İZMİR TABİP ODASI, DOKTORU BOYNUNDAN JİLETLE YARALAYAN SANIĞA ÜST SINIRDAN CEZA İSTEDİ - Son Dakika

İZMİR TABİP ODASI, DOKTORU BOYNUNDAN JİLETLE YARALAYAN SANIĞA ÜST SINIRDAN CEZA İSTEDİ

06.12.2021 17:44

İZMİR Tabip Odası üyeleri, asistan doktor Kadir Songür'ü (26) jiletle boynundan yaralayan hastası Bayram Kaynak'a, yerel mahkemenin indirim yapmadan verdiği 20 yıl hapis cezasının İstinaf Mahkemesi tarafından bozulup, yeniden yargılanmasına başlanmasının ardından basın açıklamasıyla sanığa...

İZMİR Tabip Odası üyeleri, asistan doktor Kadir Songür'ü (26) jiletle boynundan yaralayan hastası Bayram Kaynak'a, yerel mahkemenin indirim yapmadan verdiği 20 yıl hapis cezasının İstinaf Mahkemesi tarafından bozulup, yeniden yargılanmasına başlanmasının ardından basın açıklamasıyla sanığa üst sınırdan ceza verilmesini istedi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği'ne, 16 Ekim 2019'de diz ağrısı şikayetiyle gelen Bayram Kaynak, asistan doktor Kadir Songür'e muayene oldu. Songür'ün ilaç yazdığı Kaynak, "Yazdığın ilaç ağrımı geçirmezse, o zaman görürsün" diyerek, klinikten ayrıldı. Bir süre sonra kliniğe dönen Kaynak, Songür'ün odasına girip, jiletle saldırıp kaçtı. Jiletin koroner damara zarar vermediği ancak derin kesik oluştuğu belirlenen Songür, tedaviye alındı. Olaydan sonra yakalanıp adliyeye sevk edilen Bayram Kaynak, tutuklandı. Kaynak hakkında, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan, İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, Kaynak'a indirim uygulamadan 20 yıl hapis cezası verdi. Kaynak'ın avukatı, kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı bozup, dosyayı iade etti.

YEREL MAHKEME AYNI CEZAYI İSTEDİ

Bozma kararında, sanık Bayram Kaynak'ın 2017 yılında Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde, akut psikotik bozukluk tanısıyla yatarak tedavi gördüğü, buradan alınan raporlarda sanığın akli dengesinin akıllıca yaşam sürmesi için kısmen yeterli olduğuna dikkat çekilip, İstanbul Adli Tıp Gözlem İhtisas Dairesi ve devamında 4'üncü İhtisas Kurulu'nda rapor alınması, bu raporlar arasında çelişki bulunması halinde, çelişkinin giderilmesi için Adli Tıp Genel Kurulu'ndan rapor alınmasına hükmetti. 4'üncü Ceza Dairesi'nin kararının ardından Adli Tıp Genel Kurulu'ndan istenen rapor, İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Raporda, sanığın, yapılan muayenesinde cezai sorumluluğunu etkileyecek, kişide hareket ve şuur serbestisini ortadan kaldırıp azaltacak derece akıl hastalığı ve zeka geriliğinin saptanmadığı belirtildi. Kaynak'ın, suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu kaydedildi. Tutuklu sanık Bayram Kaynak'ın, geçen 28 Ekim'de İzmir 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar yargılanmasına başlandı. Duruşmada savcısı mütalaasını açıklayıp Kaynak için 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunun üst sınırdan verilen 20 yıllık hapis cezasını tekrar istedi. Kaynak'ın avukatının savunma için ek süre istemesi üzerine duruşma ertelendi.

İZMİR TABİP ODASI'NDAN AÇIKLAMA

İzmir Tabip Odası, davanın karar duruşması öncesinde basın açıklaması yapıp, sanık Kaynak'a üst sınırdan ceza verilmesini istedi. Basın açıklamasını yapan İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Kaynak, "Mahkemeden beklentimiz, önceki kararında ısrar etmesi ve sanığa verilen cezada indirim yapılmamasıdır. Soruyoruz, sanığın hangi olumlu davranışı nedeniyle indirim uygulanmalıdır? Sanık, hekimi öldüremediği için mi bu indirimden yararlanmalıdır? Sanık, elinde jiletle hekimi öldürmek için yaptığı planda başarısız olduğu için mi indirimden yararlanmalıdır? Sanık, olay nedeniyle pişmanlık göstermediği ve vicdan azabı yaşamadığı için mi indirimden yararlanmalıdır? Sanık, yargılama sürecinde mahkemeyi yanıltmaya yönelik davranışlar içinde olduğu için mi indirim yapılmalıdır? Sanık hakkında verilen cezada indirim yapılmasını gerekli kılan hukuki bir gerekçe olmadığı kanaatindeyiz. Beklentimiz, adil ve hakkaniyete uygun bir karar verilmesidir" dedi.

'SALDIRIDAN SONRA FELÇ GEÇİRDİM'

Kadir Songür'ün annesi Anestezi Uzmanı Nergis Songür, oğluna yapılan saldırı sonrasında felç geçirdiğini belirtip, "Yoğun bakımda tedavi sürecim oldu. Sonra sağlığıma kavuştum. Canımdan çok sevdiğim hekimlik mesleğimi bırakmak zorunda kaldım. Oğlumun boynundaki o iğrenç izi görünce hep soruyorum 'Niçin' diye. Aklım almıyor ya ölseydi. Çok yıprandık. İlgililere seslenmek istiyorum. Caydırıcı cezalar katlanarak artsın. Sağlıkta şiddetin iyi hali olmaz. Bu sorun, hukuki kararlılıkla çözülür. Mahkeme süreci sürüyor. Aynı şekilde mahkemenin en üst düzeyden ceza vereceğine inanıyorum" diye konuştu.

İZMİR TABİP ODASI, DOKTORU BOYNUNDAN JİLETLE YARALAYAN SANIĞA ÜST SINIRDAN CEZA İSTEDİ
İZMİR TABİP ODASI, DOKTORU BOYNUNDAN JİLETLE YARALAYAN SANIĞA ÜST SINIRDAN CEZA İSTEDİ
İZMİR TABİP ODASI, DOKTORU BOYNUNDAN JİLETLE YARALAYAN SANIĞA ÜST SINIRDAN CEZA İSTEDİ
İZMİR TABİP ODASI, DOKTORU BOYNUNDAN JİLETLE YARALAYAN SANIĞA ÜST SINIRDAN CEZA İSTEDİ
İZMİR TABİP ODASI, DOKTORU BOYNUNDAN JİLETLE YARALAYAN SANIĞA ÜST SINIRDAN CEZA İSTEDİ
İZMİR TABİP ODASI, DOKTORU BOYNUNDAN JİLETLE YARALAYAN SANIĞA ÜST SINIRDAN CEZA İSTEDİ

İzmir Tabip Odası, İstinaf Mahkemesi, Bayram, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR TABİP ODASI, DOKTORU BOYNUNDAN JİLETLE YARALAYAN SANIĞA ÜST SINIRDAN CEZA İSTEDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: İZMİR TABİP ODASI, DOKTORU BOYNUNDAN JİLETLE YARALAYAN SANIĞA ÜST SINIRDAN CEZA İSTEDİ - Son Dakika
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