İzmir Tabip Odası'ndan Beyaz Miting Çağrısı: "Mesleğimiz, Sağlığımız Alarm Veriyor, Gelin Birlikte 'Dur' Diyelim"

İzmir Tabip Odası, Türk Tabipler Birliği'nin öncülüğünde sağlık çalışanları, sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla 29 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak "Beyaz Miting" öncesi basın açıklaması yaptı. Sağlık çalışanlarının sorunlarının anlatıldığı açıklamada, "Mesleğimiz, sağlığımız alarm veriyor. Ama değiştirme, dönüştürme, geri alma şansımız var. Gelin birlikte dur diyelim, değiştirelim" denildi.

İzmir Tabip Odası'nda sendikalar ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda 29 Mayıs'ta Ankara'da düzenlenecek Beyaz Miting'e katılım çağrısı yapıldı. Toplantıda İzmir Tabip Odası, İzmir Diş Hekimleri Odası, SES, Birinci Basamak Birlik ve Dayanışma Sendikası, Genel Sağlık İş, DEV Sağlık İş, Tarım Orkam Sendikası, İZAHED, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, TÜMRAD-DER ve Belediye Veteriner Hekimler Derneği temsilcileri yer aldı.

"KRİZ GÜNBEGÜN DERİNLEŞMEKTE"

Sağlık çalışanlarının yaşadığı sıkıntıların anlatıldığı basın açıklamasını İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak okudu. Açıklama şöyle:

"Sağlık sisteminde yaşananlar artık alarm vermekte, kriz günbegün derinleşmektedir. Hastane kapısında kuyruk dönemi bitti diyenler; üç aydan önce randevu alınamadığını ve artık kuyrukların telefon başındaki sanal kuyruklara dönüştüğünü gayet iyi bilmektedir. Muayene olacaklar, ameliyat sırası bekleyenler ya evlerinde kaderine ya da özel hastanelerin insafına mahkum edilmektedir. Emeğimiz, mesleğimiz ve toplumun sağlık hakkı için yaptığımız eylemlerin iktidar üzerinde oluşturduğu baskı; vaatler ve oyalamalarla geçiştirildi, halen de geçiştirilmeye çalışılıyor.

"SAĞLIKLI BİR GELECEK İÇİN"

Haklarımızı alabilmenin yolunun hep birlikte, yılmadan mücadele etmekten geçtiğini iyi biliyoruz, dün yaptığımız gibi bugün de mücadeleye devam ediyoruz. Yine uyarıyoruz: Mesleğimiz, sağlığımız alarm veriyor. Ama değiştirme, dönüştürme, geri alma şansımız var. Gelin birlikte dur diyelim, değiştirelim. 'Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin' mitinginde buluşalım. Sorunların kaynağı ortadadır ve iktidar da dahil herkesçe bilinmektedir. Sağlıklı bir gelecek için, bu topraklarda hekimlik yapabilmek için 29 Mayıs'ta Ankara'da tüm sağlık emek meslek örgütleriyle buluşuyoruz."