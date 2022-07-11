İzmir Tabip Odası'ndan Hac Uyarısı: "Test, Karantina ve İzolasyon Son Derece Önemli"

Haber: ABDULLAH ÇELEBİ- Kamera: KERİM UĞUR

İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, Covid-19 pandemisi sönümlenmeye başlasa da etkisini sürdüren omicron alt varyantlarının akciğerlere inebildiğini, daha kolay bulaştığını ve daha ağır seyrettiğini belirtti. 7 Haziran'da başlayan hac mevsimi için uyarılarda bulunan Kaynak, "Hacılar biliyorsunuz genellikle ileri yaşta insanlar. ve hac ortamında dünyanın her yerinden gelmiş olan, farklı ortamlardan, farklı ülkelerden gelen insanlarla çok yakın temasta bulunuyorlar. Dolayısıyla hacıların ve diğer yurt dışından gelen turizme katılmış olan vatandaşların hem test edilmesi hem şüphelilerin karantinaya hem de tanı konmuş olanların izolasyona alınmasının son derece önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, maske serbestisi ve gevşetilen bazı uygulamalara rağmen pandemi riskinin ortadan kalkmadığını söyledi. Şubat ayından bu yana Covid-19 pandemisinin sönümlenme gösterdiğini anlatan Kaynak, ancak omicron alt varyantlarının ciddi bir tehlike içermeye devam ettiğini vurguladı.

"ÇOCUKLARA TATİLDE AŞI YAPILMALI"

Prof. Dr. Kaynak, şunları söyledi:

"Batı ülkelerinden aldığımız yeni verilerde, burada AB5 AB4 AB2 gibi yeni alt varyantların, özellikle omicronun alt varyantlarının omicron kadar olumlu seyretmediğini, akciğerlere inebildiğini, daha kolay bulaştığını ve daha ağır seyredebileceğini görmekteyiz. Bu nedenle, bu konuda çok hızla önlem alınmasının gerekli olduğunu ifade etmek gerekiyor. Önlem olarak şunları söyleyebiliriz; birincisi, 5-11 yaş grubu aşılanmadı bu yaş grubu için Faz3 çalışmaları olumlu sonuç verdi. ve bu yaş grubu yani okul öğrencisi bu yaz tatili sırasında aşılanabilir. Böylece elde edilen bağışıklıkla Eylül ayında açılacak olan okullardan topluma tekrar bir viral dağılımının önlenmesi mümkün olabilir. İkincisi, 7 Haziran itibariyle biliyorsunuz Hac mevsimi başladı. Başta hac mevsimi olmak üzere bayram tatilinde de çok ciddi bir nüfus hareketi ortaya çıkacak. Bir turizm hareketi ortaya çıkacak. Gerek yurt içi gerek yurt dışı birtakım hareketler ortaya çıkacak. Ulaşım hızlanacak. Burada birtakım önlemlerin alınmasının önemli olduğunu düşünüyoruz."

HACILAR İÇİN ACİL ÖNLEM

Özellikle hac konusunda önlemlerin çok sıkı tutulması gerektiğine işaret eden Kaynak, şöyle devam etti:

"Hacılar biliyorsunuz genellikle ileri yaşta insanlar. ve hac ortamında, dünyanın her yerinden gelmiş olan, farklı ortamlardan, farklı ülkelerden gelen insanlarla çok yakın temasta bulunuyorlar. Dolayısıyla hacıların ve diğer yurt dışından gelen, turizme katılmış olan vatandaşların hem test edilmesihem şüphelilerin karantinaya, hem de tanı konmuş olanların izolasyona alınmasının son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı'nın 'maskeleri çıkarttık her şey serbest' şeklindeki mesajının yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Covid-19 tedbirleri ve diğer örneğin burada maymun virüsünden bahsedilmeye başlandı. Bu konuda da tedbirler alınmasının önemli olduğunu düşünüyoruz ve en önemlisi de saydam davranılmasının çok önemine dikkat çekmek istiyoruz."

"2019 YILINDA TEDBİR ALINMAMIŞTI"

Süleyman Kaynak, pandeminin başında hac ile ilgili yeterli önlemlerin alınmadığını vurgularken, şunları söyledi:

"2019 yılı itibariyle, Covid'in ilk başladığı dönemlerden itibaren, haç seyahati nedeniyle yurt dışına çıkmış ve geri dönmüş vatandaşlarımızla ilgili yeterli tedbir alınamadı ve bu konuda çok saydam davranılmadı. Çünkü yurt dışından gelen insanların önce test edilmesi, testi pozitifse veya testi negatif olsa bile bir takım klinik şüpheler, temaslılık söz konusuysa burada karantina eğer testi pozitifse, izolasyon yapılması şarttır. Diğer türlü yeni sonuçlar itibariyle ülkemize gelen hacılar ülkenin her tarafına dağılıyor. ve yeni bir salgın atağının ortaya çıkmasında belki şüpheli bir durum ortaya çıkabilir. Bu konuda çok hızlı şekilde tedbir alınması şarttır. Çünkü yurt dışına gidenlerin aşı durumları tabi ki kontrol ediliyor ama dönüşte yeteri kadar tedbir alınıp alınmayacağı konusunda gerçekten şu anda kamuoyunda herhangi bir bilgilendirme söz konusu olmadı. Bu konuda bir bilgimiz yok."