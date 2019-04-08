İzmir Tablet Yerine El İşi

İzmir'de Gaziemir Anaokulu'nda başlatılan 'Elim İşlesin Beynim Güçlensin' projesi ile teknolojik alet kullanımının zararlarını azaltmak amacıyla, okulda bulunan ahşap atölyede 5-6 yaşlarındaki öğrencilere taş boyama, örgü örme, halı dokuma gibi el işi faaliyetleri öğretiliyor.

İzmir'de Gaziemir Anaokulu'nda başlatılan 'Elim İşlesin Beynim Güçlensin' projesi ile teknolojik alet kullanımının zararlarını azaltmak amacıyla, okulda bulunan ahşap atölyede 5-6 yaşlarındaki öğrencilere taş boyama, örgü örme, halı dokuma gibi el işi faaliyetleri öğretiliyor. Atölyede keyifli zaman geçiren öğrenciler, boş zamanlarında telefon, bilgisayar gibi teknolojik aletlere yönelmek yerine becerilerini geliştiren el işi faaliyetleri ile ilgileniyor.



İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan Gaziemir Anaokulu'na 2 yıl önce kurulan ahşap atölye kulübesinde 5-6 yaşlarındaki öğrenciler 'Elim İşlesin Beynim Güçlensin' projesi ile birbirinden farklı el işi faaliyetleri öğrenerek teknolojinin zararlarından uzak duruyor. Atölyede taş boyama, yoğurt kapları ile örgü örme, basit düzeyde halı dokuma, kanaviçe işleme, sebze meyve yıkama gibi faaliyetleri yaşayarak öğrenen öğrenciler, okuma saatinde ise atölyenin üst katında bulunan küçük kısımda minderlere oturarak sessizce kitap okuyorlar. İnce kaslarını çalıştırarak yaratıcılıklarını geliştiren çocuklar gözlem ve iş birliği yapmayı öğrenerek, yardımlaşma duygularını geliştiriyor. Gerek evde gerek okulda öğrencilerin teknoloji odaklı etkinliklerle vakit geçirmeleri sebebiyle çocukların artık evlerde ve okul ortamlarında anı yaşamak istemediklerini gözlemleyen öğretmenler, proje ile teknoloji kullanımını da en aza indirmeyi hedefliyor.



ÇOCUKLARIN İKİNCİ EVİ AHŞAP ATÖLYE



Çocukların atölyede keyifli vakit geçirdiğini belirten okul öncesi öğretmeni Tülay Beryüz (48), çocukların teknoloji ile etkileşimini azaltmayı hedeflediklerini söyledi. Beryüz, çocuklara teknolojiyi yerine göre kullanmayı öğrettiklerini vurgulayarak, şöyle dedi



Toplam 8 sınıftan her gün belli sınıflar gelip atölyede zaman geçiriyor. Amacımız çocukların gelişimini desteklemekle birlikte, onların teknoloji ile olan etkileşimini azaltmak. Çocuklarımız çok fazla bağımlılık derecesinde teknolojiyle uğraşmakta. Biz de onlara hem evde hem okulda destekleyebileceğimiz sanatsal değer taşıyan ve ilgilerini çekebilecek nitelikte çalışmalar uygulamak istedik. Bu proje ile halı dokuma, yoğurt kapları ile atkı örme ve kanaviçe tarzında çalışmalar uyguladık. Amacımız öğrencilerin ince kas gelişimini desteklemek, okul hayatlarında başarılı bir şekilde ilerleyebilmelerini sağlamak. Sanatsal değerlerimizi anlamaları, duygu düşüncelerini ifade etmeleri, paylaşmaları ve iletişim kurmalarını geliştirmek istedik. Severek yapan öğrencilerimiz evde de devam ediyor bu faaliyetlere. Teknolojiyi yerine göre kullanmaları doğru ama belli bir ölçüde olması lazım. Fakat bu sınırı bizler de aileler de koymakta zorlanıyoruz. Amacımız daha somut bir çalışmayla onları bu bağımlılıktan kurtarmaktı. Zevkle yapanlar olduğu gibi sıkılanlar da oldu. Fakat onları da ilgilerine göre, taş boyama, örgü örme gibi keyif alacağı başka faaliyetlere yönlendirdik. Kendilerinin bir şeyler üretebileceğini görmelerini istedik.



Öğrencilerden Taha Duran (5), Yaptığımız boyamalar çok eğlenceliydi. Benim hoşuma gitti. Fırçayla boyamak daha çok hoşuma gidiyor dedi. Emir Atalay Yılmaz (5) ise, Atölyede kitap okudum, Aysel ile beraber kitap baktık. Bahçeyi ve kulübeyi seviyorum. Burada arkadaşlarımla bir sürü kitap okuyoruz diye konuştu. Perihansu Hülakü (6) ise Atölyede halı dokuma yaptım. Okulda çok iyi vakit geçiriyorum. Öğretmenimle çok iyi şeyler yapıyoruz. Kocaman bir tane halı dokuma var, iple onu dokuyorum. Çok eğlenceli bir şey dedi.

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