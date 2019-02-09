Son Dakika Haberleri: İzmir Taciz Edildiğini Sanan Kadın, Darp Ettiği Şoförden Özür Diledi

İzmir Taciz Edildiğini Sanan Kadın, Darp Ettiği Şoförden Özür Diledi

1 saat önce

Taciz edildiğini sanan kadın, darp ettiği şoförden özür dilediİZMİR'in Karabağlar ilçesinde, Özlem A. isimli kadının, minibüs şoförü İbrahim B.'yi tekme ve tokat darp etmesinin ardından, aracın bağlı olduğu hattın başkanı devreye girdi, tarafları barıştırdı.

Taciz edildiğini sanan kadın, darp ettiği şoförden özür diledi

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, Özlem A. isimli kadının, minibüs şoförü İbrahim B.'yi tekme ve tokat darp etmesinin ardından, aracın bağlı olduğu hattın başkanı devreye girdi, tarafları barıştırdı. Özlem A. ve İbrahim B., ortada bir yanlış anlaşılma bulunduğunu belirterek, birbirlerinden özür diledi.

Olay, dün öğle saatlerinde, Atatürk Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Yeşilyurt- Bornova hattında minibüs şoförlüğü yapan İbrahim B., hastane önüne kurduğu tezgahta su satan Özlem A.'ya, kendisinin ve hattaki diğer şoförlerin her zaman yaptığı gibi, bozuk para verdi ve bütünlemesini istedi. Özlem A., bütünlediği paraları geri verdiği sırada, İbrahim B.'nin elinin kendi eline değmesini taciz edildiği şeklinde algıladı. Bunun üzerine Özlem A., İbrahim B.'ye tepki göstererek, tekme ve tokat attı. Şoför İbrahim B. ise karşılık vermedi ve taciz etmediğini anlatmaya çalıştı. Ancak çok sinirlenen Özlem A., tokat ve tekmelerine devam etti.

Olayın görüntülerinin medyada yer alması üzerine, Yeşilyurt-Bornova minibüs hattı başkanı Mehmet Erler, Özlem A. ve İbrahim B.'yi bir araya getirdi. Özlem A., yaşanan olayın yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu belirterek, şoför İbrahim B.'den özür diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 07:44 Kaynak: DHA

Karabağlar, Güncel
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