İzmir takımları fırtına gibi esti - Son Dakika

İzmir takımları fırtına gibi esti

01.12.2020 09:11
İzmir takımları fırtına gibi esti, System.String[]

İzmir'in Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden takımları Göztepe, Altay, Altınordu ve Menemenspor, bu hafta oynadıkları maçlardan galibiyetle ayrılarak taraftarlarını mutlu etti.

İzmir'in Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden takımları Göztepe, Altay, Altınordu ve Menemenspor, bu hafta oynadıkları maçlardan galibiyetle ayrılarak taraftarlarını mutlu etti.

İzmir'i Süper Lig ve TFF 1. Lig'de temsil eden Göztepe, Altay, Altınordu ve Menemenspor, liglerinde bu hafta çıktıkları maçları kayıpsız geçti.

Menemenspor, nefes aldı

Geçtiğimiz cumartesi günü TFF 1. Lig'de Ümraniyespor'a konuk olan Menemenspor, Beninli futbolcusu Tidjani Anaane ile 2 gol bularak rakibini 2-0 mağlup etti. Ligde 2 maç eksiği bulunan sarı-lacivertliler, bu maçtan aldığı 3 puanla küme düşme hattının üstüne çıkarak rahat bir nefes aldı. Menemenspor, bugün Ankaraspor'la sahasında oynayacağı erteleme maçıyla beraber tırmanışa geçmek istiyor.

Altay kendine geldi

İzmir'in köklü takımı Altay ise cumartesi akşamı oynadığı ve geriye düştüğü maçta Bursaspor'u 3-1 mağlup etti. Ligde oynadığı son 2 maçını kazanan Altay, sonraki haftalar moral depoladı. Altay'da 2 maçlık suskunluğunu bozan Paixao ise 2 gol birden atarak takımına galibiyeti getirdi. Ligde 2 maç eksiği bulunan Altay, çarşamba günü Giresunspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar mücadeleyi kazanması halinde play-off potasına girecek.

Altınordu, liderliğini korudu

TFF 1. Lig'de İzmir'i temsil eden bir diğer takım olan Altınordu ise geçtiğimiz hafta oturduğu liderlik koltuğunu kimseye bırakmadı. Pazar günü Eskişehirspor'a konuk olan kırmızı-lacivertliler, mücadeleyi Ahmet İlhan Özek ve Oğuzhan Akgün'ün golleriyle 2-0 kazandı. Eskişehir'den hanesine 3 puan daha yazdırarak ayrılan Altınordu, puanını 23'e çıkararak liderliğini sürdürmüş oldu. Maç eksiği bulunan rakiplerinin de puan kaybetmesiyle kırmızı-lacivertliler, liderlik koltuğunu sağlama aldı. Altınordu, ligin 12. haftasında Keçiörengücü'nü konuk edecek.

Göztepe, Sivas'ta hazine buldu

İzmir'in Süper Lig'deki tek temsilcisi Göztepe ise dün akşam konuk olduğu Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Kaptan Halil Akbunar'ın golüyle galibiyete uzanan sarı-kırmızılılar, bu sezon ligdeki ilk deplasman galibiyetini aldı. Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Göztepe, son 4 maçında yenilgi yüzü görmedi. İzmir'deki deprem sebebiyle 1 maçı eksik olan Göz-Göz, puanını 14'e çıkararak 8. sıraya yükseldi. Göztepe, ligin 11. haftasında 5 Aralık Cumartesi günü Kayserispor'u, hemen ardından 9 Kasım'da erteleme maçında Alanyaspor'u konuk edecek. - İZMİR

İzmir takımları fırtına gibi esti
İzmir takımları fırtına gibi esti
İzmir takımları fırtına gibi esti
İzmir takımları fırtına gibi esti

Altınordu, Göztepe, Altay, İzmir, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İzmir takımları fırtına gibi esti - Son Dakika Spor


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