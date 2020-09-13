DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Takla atan otomobil sürücüsü yaralandı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, karşı şeride geçerek alt yola düşen otomobilin sürücüsü Kadir Akay, kazada yaralandı.

Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında, Manas Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bayraklı ilçe merkezi yönüne giden Kadir Akay yönetimindeki 35 AV 4979 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karşı şeride geçen otomobil, yaklaşık 3 metrelik yükseklikten alt yola düştü. Takla atan otomobil, elektrik direğine çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 sağlık ekipleri ve AKS 110 ekipleri sevk edildi. Yaralandığı belirlenen Akay, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.