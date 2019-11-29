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İzmir takla atan otomobilin sürücüsü öldü

6 saat önce

Takla atan otomobilin sürücüsü öldüİzmir'in Bergama ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda takla atan otomobilin sürücüsü Hamdi Kutlu (57) yaşamını yitirdi.

Takla atan otomobilin sürücüsü öldü

İzmir'in Bergama ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda takla atan otomobilin sürücüsü Hamdi Kutlu (57) yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 03.30 sıralarında, Kınık- Bergama karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Hamdi Kutlu, yönetimindeki 35 F 3173 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaybetti. Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kutlu'nun öldüğü belirlendi. Kutlu'nun cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bergama Belediyesi'nden işçi emeklisi olduğu ve Kutlu'nun bir süredir eşiyle ayrı yaşadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmir takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Bergama, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:53 Kaynak: DHA
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