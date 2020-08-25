İZMİR Taksi ile hafif ticari araç çarpıştı 1 ağır yaralı - Son Dakika

İZMİR'in Konak ilçesinde, hafif ticari araç ile taksi çarpıştı. Meydana gelen kazada, taksi sürücüsü ağır yaralanırken, alkollü olduğu iddia edilen hafif ticari araç sürücüsü olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Mürselpaşa Bulvarı Bozkurt Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Süleyman Ö. 35 T 6868 plakalı taksi ile Basmane yönüne seyir halinde olduğu sırada, sürücüsü öğrenilemeyen 35 ACH 690 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle, taksi savrularak işaret tabelası direğine çarptı. Kazanın ardından hafif ticari araç sürücüsü olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Süleyman Ö.'yü ambulansa alarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Tedaviye alınan Süleyman Ö.'nün durumun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri kaza sonrası kaçan hafif ticari araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.