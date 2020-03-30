İZMİR Taksiciler tek-çift uygulamasından memnun - Son Dakika

Taksiciler tek-çift uygulamasından memnun

İÇİŞLERİ Bakanlığı genelgesiyle saat 00.00'den itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışlarıyla ilgili yapılan yeni düzenlemeden sonra, bugün plakasının son hanesi tek sayı olan ticari taksiler trafiğe çıktı. İzmir'de görev yapan taksiciler uygulamadan memnun olduklarını söyledi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle saat 00.00'den itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışlarıyla ilgili yeni düzenleme yapıldı. Uygulama çerçevesinde, tek ve çift plaka uygulaması sayesinde bugün İzmir'de plakasının son hanesi tek sayı olan ticari taksiler göreve çıktı. Plakasının son hanesi çift sayı olan taksiciler ise araçlarını park halinde bıraktı. Aynı zamanda, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında, otobüslerde olduğu gibi taksiler de kapasitesinin yarısı kadar yolcu almaya başladı. Bir kişi ön koltuğa, bir kişi arka koltuğa olmak üzere, taksiler toplamda 2 yolcu alabiliyor. Bugün İzmir'de toplamda bin 400 taksinin görevde olduğunu aktaran İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Vekili Erkan Özkan, "Hükümetimiz elinden gelen çabayı sarf ederek esnaf adına da önlemler alıyor. Genelge bizlere dün akşam saat 10 itibari ile gönderildi. Biz de haberleşme kanallarımızla taksicilerimize bildirdik. Dün gece saat 12'den itibaren tek plakalı araçlarımız çalıştı, bu gece saat 12'den sonra da çift plakalar uygulamaya devam edecek. Halkın yüzde 80'i evde kal çağrısına uydu. Dolayısıyla müşteri potansiyelimizde ciddi bir düşüş oldu. Arkadaşlarımız boş yere duraklarda müşteri bekliyorlardı, boş yere trafik yoğunluğuna sebebiyet veriyorlardı. Esnafımızdan da böyle bir talep vardı. Zaten biz kendi içimizde gruplara ayrılıp o şekilde çalışmaya başlamıştık. Ama bunun resmi uygulamasına geçilmesi çok yerinde oldu" dedi.

'BİR NEBZE DE OLSA HAREKETLİLİK SAĞLANDI'

Bayraklı'da taksi şoförlüğü yapan Erhan Kaya, "Tek çift sistemi bizim için her türlü avantaj sağlıyor. Yavaş yavaş da olsa tekerler dönmeye başladı. İster istemez salgından korkuyoruz ama ekmek parası için çalışmaya devam ediyoruz. Eskiden tüm arabalar bekliyordu, şimdi en azından daha çok müşteri bulabiliyoruz. Çok müşteri olmuyor yine ama bir nebze de olsa hareketlilik sağlanmaya başladı" diye konuştu.

'EN AZINDAN BİRKAÇ GÜN EVDE OLACAĞIZ'

Buca'da taksi şoförlüğü yapan Edip Vardar, virüs salgınıyla mücadele ettiklerini belirterek, "Bu sistem bizim için bir yandan iyi, bir yandan kötü oldu. Bizim durakta toplamda 19 araba var. Tek plaka 7, çift plaka 12 tane var. Bu tarz eşitsizlikler olabiliyor. Fakat yapacak bir şey yok, önlem önlemdir. Bir şekilde kendimizi karantinaya almak zorundayız. Dinlenmek gerekiyor. Yolcu aldığımda maske takıyorum, dezenfektan kullanıyorum. Her yolcu inip bindikten sonra da koltukları ve kapı kollarını kolonya ve dezenfektanla silip yeni yolcuya hazırlıyorum" dedi.

Karabağlar'da görev yapan şoförlerden Fikri Deveci ise, uygulamadan memnun olduğunu anlatarak, "Bir gün çalışıp bir gün çalışmamak iyi olacak bizim için. Bizim durağımız devlet hastanesine yakın, tedirgin oluyoruz haliyle. Bu şekilde en azından haftada birkaç gün evde olacağız. Araçta eldiven ve maske takıyorum. Kolonya ile hijyen sağlamaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.