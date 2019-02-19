İzmir Tankerin Arkadan Çarptığı Otomobildeki 2 Kişi Yaralandı

İzmir'in Kınık ilçesinde tankerin arkadan çarptığı otomobilde Burak Güngöl (25) ile annesi Gülşen Güngül (55) yaralandı.

İzmir'in Kınık ilçesinde tankerin arkadan çarptığı otomobilde Burak Güngöl (25) ile annesi Gülşen Güngül (55) yaralandı.



Kaza, dün (pazartesi) saat 20.30 sıralarında, Bergama- Soma karayolu Kınık Kavşağı'nda meydana geldi. Annesi Gülşen Güngül ile birlikte Kınık ilçe merkezine giden Burak Güngöl'ün yönetimindeki 35 EBV 90 plakalı otomobile, Mehmet Çolak (35) yönetimindeki 42 ABP 302 tanker arkadan çarptı. Kazada Burak Güngöl ile annesi Gülşen Güngül yaralandı. Tanker şoförü Çolak'ın ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla, Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaraların, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Tanker şoförü Mehmet Çolak, jandarma tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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