İzmir Tarihi Liman Kenti UNESCO Dünya Mirası yolunda

İzmir Tarihi Liman Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesi'ne girmesi için hazırlanan dosyanın ağustosta Kültür ve Turizm Bakanlığına, ardından UNESCO'ya gönderilmesi hedefleniyor.

İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi, UNESCO İletişim ve Koordinasyon Ofisi, Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret AŞ (TARKEM) tarafından çeşitli kurum ve kuruluşların yer aldığı Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu onay toplantısı Kemeraltı'ndaki TARKEM ofisinde gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, İzmir Tarihi Liman Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası olma yolundaki çalışmalarının hızla sürdüğünü belirtti.

İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Başkanı Abdülaziz Ediz da"2021 yılında yönetim planı hazırlığı sürecinde planın İzmir'deki tüm kişi ve kurumlar tarafından sahiplenilmesi amacıyla çalışmalar geniş katılımla yürütülmeye dikkat edildi. Çalışmanın İzmir'in tamamını ilgilendirdiğine ve tüm paydaşlardan süreç boyunca katkı sunulduğuna ve bundan sonra da katkı sunulmaya devam edilecek." ifadelerini kullandı.

Değerlendirmelerin ardından Alan Yönetim Planı, Kurul üyelerinin değerlendirmesine ve onayına sunuldu.

Plan, Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu üyelerinin çoğunluğundan yeterli oyu alarak yürürlüğe girdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TARKEM arasında imzalanan protokol doğrultusunda UNESCO Dünya Mirası Adaylık Dosyası ve Alan Yönetim Planı'nın hazırlanması için çalışmalar hızlandırıldı.

Bir yıl öne çekilen süreç doğrultusunda ağustosta İzmir Tarihi Liman Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesi'ne girmesi için dosyanın Kültür ve Turizm Bakanlığına, ardından UNESCO'ya gönderilmesi hedefleniyor.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı, Basmane, Kadifekale ve çevresi ile Eski Smyrna, Yeşilova ve Yassıtepe Höyüklerinden oluşan İzmir Tarihi Liman Kenti, 2020 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine girmişti.