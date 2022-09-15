Buca Metrosu'nda Sürpriz Gelişme: Nurol-Yapı Merkez Konsorsiyumu İptal Talebini Geri Çekti

İzmir tarihinin en büyük yatırımı kabul edilen ve 12 milyar TL'ye mal olacak Üçyol- Buca Metrosu'nda sürpriz bir gelişme yaşandı. İhaleyi kazanamayınca süreci mahkemeye taşıyan Nurol- Yapı Merkez Ortak Konsorsiyumu, geri adım attı. Nurol- Yapı Merkez, İzmir 4. İdare Mahkemesi'ne feragat dilekçesi gönderip ihalenin iptal talebini geri çekti.

Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. ve Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. adına 9 Eylül 2022 tarihinde, Avukat Burçe Demirağ tarafından İzmir 4'ncü İdare Mahkemesi Başkanlığı'na gönderilen feragat dilekçesinde, "Dava konusu iddia ve taleplerimizden, vekalet ücreti ve yargılama giderine ilişkin talep ve haklarımız da dahil olmak üzere kayıtsız şartsız feragat ediyoruz. İşbu sebepler davadan feragat beyanımız doğrultusunda karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz" denildi.

Mahkemece kabul edilen bu dilekçenin ardından İzmir tarihinin en büyük yatırımı kabul edilen, Üçyol- Buca Metrosu'nun ihalesi ile ilgili herhangi bir pürüz kalmadı. Başta AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal olmak üzere, çok sayıda AK Partili isim Nurol- Yapı Merkez'in itirazını dayanak göstererek ihalenin iptal edileceğini ileri sürmüştü. Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi, ihaleyle ilgili kamu ihale kurumu ya da mahkemeler nezdinde pürüz yaşanmayacağını, krediyi verecek olan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) işlemi onayladığını, geri dönüş olmadığını savunmuştu.

TUNÇ SOYER: O METRO BUCA'YA GELECEK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu kararın ipuçlarını vermişti. Çalışmaların sürdüğü General Asım Gündüz İstasyonu'nda denetim yapan Soyer, şunları söylemişti:

"Buca Metrosu ile ilgili bazı hukuki pürüzler ortaya çıkmıştı. Yaklaşık 3 ay civarında bir zaman kaybı yaşandı. Öyle gözüküyor. Ama aslında biz o zamanı hiç kaybetmedik. Çünkü arkadaşlarım birçok alanda çalışmayı sürdürdüler. Nihayet, şunu söyleyebilirim; bütün hukuki pürüzler ortadan kalktı. 21,5 milyon euroluk ilk ödeme belediyemizin kasasına girdi. Buradaki ağaçların taşınmasıyla ilgili çalışma devam edecek. Günde sadece iki ağaç taşınabiliyor. Her birine gözümüzün bebeği gibi baktığımız için bu meşakkate katlanıyor arkadaşlarım. 20 gün sonra ilk kazıklar çakılmaya başlıyor. ve ilk gün hayalini kurduğumuz gibi o metro Buca'ya gelecek."

NE OLMUŞTU?

14 Şubat 2022 tarihinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törenle temeli atılan Buca Metrosu'nun yapım ihalesi 3 milyar 921 milyon 498 bin TL ile en düşük ikinci teklifi sunan Gülermak A.Ş'de kalmıştı. 3 milyar 392 milyon 950 bin TL ile en düşük teklifi veren Yapı Merkezi-Nurol ortaklığı elenmişti. Bunun üzerine Nurol – Yapı Merkezi İş Ortaklığı, komisyon kararını yargıya taşımıştı. İzmir 4. İdare Mahkemesi, itirazı haklı bulup Nurol – Yapı Merkezi İş Ortaklığı'nın teklifini değerlendirme dışı bırakan komisyon kararını iptal etmişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin itirazını değerlendiren Danıştay 13. Daire de idare mahkemesinin verdiği kararı onamıştı. İhale komisyonu ikinci kez toplanmış, iş yine Gülermak firmasında kalmıştı. İhaleyi kaybeden konsorsiyum tekrar idare mahkemesine başvurmuştu. Ancak bu kez mahkeme itirazı reddetmişti.

EBRD KARARA İTİRAZI REDDETTİ

Nurol- Yapı Merkezi İş Ortaklığı ayrıca, Buca Metrosu'nun yapım ihalesine ilişkin, krediyi verecek olan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na da (EBRD) itirazda bulunmuştu. EBRD de itirazı reddetmişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi, EBRD'nin temyize tabi olmayan bu nihai kararını, ihale komisyonun Buca Metrosu kararının onayı olarak değerlendirmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

1.VİDEO

TUNÇ SOYER'İN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

2.VİDEO

BUCA METROSU TEMEL ATMA TÖRENİNDEN ARŞİV GÖRÜNTÜLER