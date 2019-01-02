Son Dakika Haberleri: İzmir Tarım Grubu'ndan Çağrı!

İzmir Tarım Grubu'ndan Çağrı!

19 dakika önce

Tarım sektörünün tüm bileşenlerinin katılımıyla, 50 uzman ve temsilciden oluşan İzmir Tarım Grubu, siyasi partilerin genel başkanlarına ve kamuoyuna seslendi.

İzmir Tarım Grubu'ndan Çağrı!, System.String[]

Tarım Grubu bir açıklama yayınlayarak, İzmir'de kooperatiflerin gücüyle tarımda oluşan YERELDEN KALKINMA MODELİ'ni tüm ülkeye yaygınlaştıracak kişilerin aday yapılması çağrısında bulundu.

Açıklamada,

"İzmir bugün öyle bir noktaya geldi ki, kırsaldan kente göç tersine çevrildi. Son 10 yılda Türkiye genelinde tarımsal gelişme oranı yüzde 2.1 olurken İzmir'de aynı oran yüzde 5.3 olarak gerçekleşti.

Bu başarı, Büyükşehir Belediyesi ile tarımsal kalkınma kooperatiflerinin el ele vermesiyle oluştu.

Kırsal kalkınmada Türkiye'ye emsal teşkil edecek yeni bir model doğdu.

Her şeyden önce 'kırsal da, kent merkezleriyle eşit önemdedir' algısı güçlendi.

Şimdi yerel seçimler arifesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üretici kooperatifleriyle yıllardır sürdürdüğü iş birliğini geliştirecek bir belediye başkanı istiyoruz" denildi.

ESKİYÖRÜK: KIRSALIN SORUNLARINI ÇÖZMEDEN, KENTİN SORUNLARINI ÇÖZEMEYİZ.

Her ilçeyi, tarımsal potansiyeli ile birlikte marka haline getirmenin hedef alınması gerektiğine dikkat çeken İzmir Tarım Grubu Başkanı Mahmut Eskiyörük ise tarımsal gücünü hala koruyan ilçelerin önlerini açmanın yerel yönetimlerin de görevi olduğuna işaret etti.

Eskiyörük "Geçen dönemde olduğu gibi tarımın alt yapı sorunlarını önemseyen, sözleşmeli üretimin sağlanması için öncülük yapan, çiftçiye pazarlama güvencesi oluşturulması için mücadele edecek, kırsalın sorunları çözülmeden kentin sorunlarının çözülmeyeceğini bilen bir belediye başkanı istiyoruz" diye konuştu.

HER KESİMİ KUCAKLAYAN, MÜCADELECİ OLMALI

Eskiyörük, sözlerini "Tarıma sözde değil, tüm kooperatifleri kucaklayarak, hiçbir siyasi zemine çekmeyecek, örgütçülüğü bilen, birliktelik algısına özde değer veren bir belediye başkanı ile İzmir'in kazanımları daha da artar.

Belediye başkanımız her kesimi kucaklayıp, tüm meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla her ay en az bir kez bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunmalıdır.

Kırsal kalkınmada İzmir'de geldiğimiz nokta, yakaladığımız somut bir başarıdır ve ciddi sonuçlardır.

Şimdi İzmir'in bu başarısını artırmanın yanı sıra tüm ülkeye taşıma gayreti içerisindeyiz. Bu dinamiği iyi okuyacak ve birlikteliğimizi güçlendirecek, yükseltecek bir isimin belediye başkanımız olması en büyük temennimizdir" diye tamamladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:03 Kaynak: Bültenler

İzmir, Güncel
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