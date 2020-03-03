İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden öğrencilere gıda güvenirliği eğitimi - Son Dakika

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kentteki yaklaşık 13 bin öğrenciye gıda güvenilirliği eğitimi verdi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman İzmir İl Müdürlüğü tarafından 2020 yılında "İzmir'de Eğitim ve Yayım Seferberliği" başlatıldığı aktarıldı.

Çocukların gıda konusunda bilgi düzeyinin artırılarak bilinçlendirilmesi için ilk 4 sınıfta okuyan öğrencilere eğitimler verildiğinin belirtildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlk 4 haftası tamamlanan eğitim seferberliğinde bugüne kadar 30 ilçede 163 gıda eğitimi verilmiş ve toplamda 13 bin öğrenciye ulaşılmıştır. Eğitimler Gıda Kontrol Görevlileri tarafından verilmekte ve 'Gıda Güvenilirliği, Gıda Kayıpları ve İsrafı' konuları, sunum eşliğinde öğrencilere anlatılmaktadır. Öğrencilerin evde ve okulda düzenli öğünlerle beslenme alışkanlığı kazandırılması ve besin çeşitliliğine önem verilmesi gerektiği, bol yağlı, tuzlu, katkı maddeli, karbonhidratlı besinlerden uzak durmaları gerektiği anlatılmakta bunun yanında israfı önlemek için yapılması gerekenler vurgulanmaktadır."

Ayrıca eğitimlerde çocuklara "Alo Gıda 174 Hattı" hakkında bilgiler verilerek, bu hatta gıdaya yönelik her türlü şikayette bulunabilecekleri öğretildi.