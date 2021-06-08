Üye Girişi
İZMİR-TARTIŞTIĞI AKRABASINI GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI - Son Dakika

İZMİR-TARTIŞTIĞI AKRABASINI GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

08.06.2021 04:08

İZMİR'in Konak ilçesinde, akraba olduğu ileri sürülen iki kişinin arasındaki sözlü tartışma henüz belirlenemeyen bir nedenle bıçaklı kavgaya döndü.

İZMİR'in Konak ilçesinde, akraba olduğu ileri sürülen iki kişinin arasındaki sözlü tartışma henüz belirlenemeyen bir nedenle bıçaklı kavgaya döndü. Olayda Uğur Ç.(30) göğsünden yaralanarak hastaneye kaldırıldı, Uğur Ç.'yi bıçaklayan K.S.(16) polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Mehtap Mahallesi 3575 sokaktaki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, akraba olduğu ileri sürülen Uğur Ç. ile K.S. arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Kavganın büyümesi üzerine K.S., bıçakla Uğur Ç.'yi göğsünden bıçakladı. Şüpheli K.S., olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, göğsünden yaralanan Uğur Ç.'yi Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Uğur Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, olay yerinden kaçan K.S. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İZMİR-TARTIŞTIĞI AKRABASINI GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI
İZMİR-TARTIŞTIĞI AKRABASINI GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI
İZMİR-TARTIŞTIĞI AKRABASINI GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI
İZMİR-TARTIŞTIĞI AKRABASINI GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI
İZMİR-TARTIŞTIĞI AKRABASINI GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI
İZMİR-TARTIŞTIĞI AKRABASINI GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI
İZMİR-TARTIŞTIĞI AKRABASINI GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR-TARTIŞTIĞI AKRABASINI GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kanada'da Müslüman aileye araçlı saldırı: 4 ölü, 1 yaralı 23:55 Kanada'da Müslüman aileye araçlı saldırı: 4 ölü, 1 yaralı CHP'li büyükşehir belediye başkanından canlı yayında çok konuşulacak sözler: Yetişmiş CHP'li varsa işe alayım 23:30 CHP'li büyükşehir belediye başkanından canlı yayında çok konuşulacak sözler: Yetişmiş CHP'li varsa işe alayım Galatasaray sezonu Selçuk İnan ve Necati Ateş yönetiminde açacak 22:18 Galatasaray sezonu Selçuk İnan ve Necati Ateş yönetiminde açacak
Sedat Peker'in 21:10 Sedat Peker'in "Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava kaldı" dediği mahkeme başkanı sessizliğini bozdu Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi 19:57 Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi 19:12 "İşe aldım" dediği Yasin Obuz'dan Bahar Candan'a ağır sözler! Ağzına geleni söyledi: Seni niye koruyalım paçoz
Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı 17:18 Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti 16:23 Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti

Son Dakika Haberleri
18:00 Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü! Yaptığı açıklama kan dondurdu: Çocuklar korkmasın diye ambulans çağırmadım
17:51 Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu
17:51 İBB ve ilçe belediyesi karşı karşıya geldi, vatandaş yine mağdur oldu
17:47 İtalyan savunmacı Bonucci, maçı değerlendirdi: Türkiye, çok güçlü bir takım
17:43 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar
17:39 Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı
17:36 İmamoğlu, gündem yaratan görüntüyle ilgili konuştu: Metro projesinde iptal yok, yeniden ele alacağız
17:21 Otomobil sektörünü sarsan çip krizi nedeniyle Alman devi çip fabrikası kurdu
17:17 Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı
17:09 Adana Demirspor Başkanı açıkladı! Murat Sancak: En ucuz loca 500 bin TL olacak
Güzel golfçü takipçilerine içini döktü: Cinsel ilişki sesi yüzünden boks maçına odaklanamadım Güzel golfçü takipçilerine içini döktü: Cinsel ilişki sesi yüzünden boks maçına odaklanamadım         
00:37
Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: Her yerde erken seçim isteyeceğim, bana katılın Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: Her yerde erken seçim isteyeceğim, bana katılın         
23:37
Ankaragücülü futbolcu Torgeir Börven: Türkiye'de bir düzen yok Ankaragücülü futbolcu Torgeir Börven: Türkiye'de bir düzen yok         
22:48
Beraber alkol alan 3 arkadaştan biri ev sahibinin eşini taciz etti, ortalık karıştı Beraber alkol alan 3 arkadaştan biri ev sahibinin eşini taciz etti, ortalık karıştı         
21:46
Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu         
20:59
ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi         
19:37
Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar         
17:44
İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik         
16:28
Alex'in yöntemi ülkede gündem oldu! Brezilyalı hocanın takımı, 10 kişi çıktığı derbi maçını 8-0 kazandı Alex'in yöntemi ülkede gündem oldu! Brezilyalı hocanın takımı, 10 kişi çıktığı derbi maçını 8-0 kazandı         
15:55
Mayweather, ringde rezil oldu! Dünyanın en çok kazanan boksörü, YouTuber'ı yenemedi Mayweather, ringde rezil oldu! Dünyanın en çok kazanan boksörü, YouTuber'ı yenemedi         
14:14
Acun Ilıcalı için Acun Ilıcalı için "Senin kanalında olduğum için utanıyorum" diyen Erkan Petekkaya'ya Tuğba Ekinci'den sert tepki         
14:13
Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu         
13:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi         
12:35
İbo Show'da oryantal Didem'e bakmamıştı! Bülent Serttaş'ın yeni klibinde üstsüz kadınlar oynadı İbo Show'da oryantal Didem'e bakmamıştı! Bülent Serttaş'ın yeni klibinde üstsüz kadınlar oynadı         
10:29
5 yıldır cinsel içerikli mesajlar alıyordu! Ünlü oyuncu Gülsim Ali sonunda isyan etti 5 yıldır cinsel içerikli mesajlar alıyordu! Ünlü oyuncu Gülsim Ali sonunda isyan etti         
09:51
Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor         
09:37
Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı         
09:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2021 04:50:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İZMİR-TARTIŞTIĞI AKRABASINI GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement