İzmir tartıştığı mesai arkadaşlarının üzerine tır sürdü - Son Dakika
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İzmir tartıştığı mesai arkadaşlarının üzerine tır sürdü

6 saat önce

Tartıştığı mesai arkadaşlarının üzerine TIR sürdü (3)İŞÇİLER KONUŞTUİzmir'in Torbalı ilçesinde, üzerlerine TIR sürülen asfalt işçileri, olay hakkında konuştu.

Tartıştığı mesai arkadaşlarının üzerine TIR sürdü (3)

İŞÇİLER KONUŞTU

İzmir'in Torbalı ilçesinde, üzerlerine TIR sürülen asfalt işçileri, olay hakkında konuştu. İşçilerden Mehmet Polat, Selahattin B.'nin agresif ve argo konuşan birisi olarak bilindiğini belirterek, "Kendisi çok sakin bir insan değildi, ama böyle bir şey yapacağını da tahmin etmezdik. Araçların temizliği konusunda bir tartışma yaşadı ve o da bir TIR'a girip, kapıları kilitledi. Daha sonra bizim üzerimize sürdü, herkes can derdiyle sağa sola kaçıştı. Hepimiz çok panik olduk" dedi. Bir diğer işçi Ahmet Polat ise, "Selahattin B., o gün tartıştığı kişiyle daha önce de birkaç kez tartıştı, aralarında bir çeşit husumet var denilebilir. Bütün çalışma arkadaşlarım çok korktu. Olaydan sonra TIR'ı bir akaryakıt istasyonuna park edip kaçtığını duyduk. Hepimiz kendisinden şikayetçi olduk ve yakalanmasına da sevindik" dedi. Diğer işçiler de, böyle bir olayın bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

OLAYLA İLGİLİ YENİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, olayla ilgili bir görüntü daha çıktı. Üzerine TIR sürülen işçilerden birisinin çektiği görüntülerde, işçilerin panik halinde sağa sola kaçıştığı görülüyor. Ayrıca, jandarmanın çalışması sonrasında gözaltına alınan Selahattin B.'nin, buradaki işlemlerinin sürüdüğü bildirildi.

İzmir tartıştığı mesai arkadaşlarının üzerine tır sürdü

Torbalı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 06:35 Kaynak: DHA
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