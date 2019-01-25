Son Dakika Haberleri: İzmir Tavuk Üreticileri Yem Sıkıntısına Dikkat Çekti- Ek

İzmir Tavuk Üreticileri Yem Sıkıntısına Dikkat Çekti- Ek

9 dakika önce

İzmir Tavuk üreticileri yem sıkıntısına dikkat çekti- EK (TAVUK ÇİFTLİĞİNDEN ARŞİV)(Tür: Yurt)

İzmir Tavuk üreticileri yem sıkıntısına dikkat çekti- EK (TAVUK ÇİFTLİĞİNDEN ARŞİV)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:57 Kaynak: DHA

İzmir, Güncel
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