İzmir tek odalı evde yaşayan çift, yardım bekliyor - Son Dakika
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İzmir tek odalı evde yaşayan çift, yardım bekliyor

6 saat önce

Tek odalı evde yaşayan çift, yardım bekliyorİZMİR'de kağıt toplayarak geçimini sağlarken 4 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu yüzde 41 fiziksel engelli hale gelen Veli Oruç (62), yüzde 50 zihinsel engelli eşi İnci Oruç ile bir binada tek odalı evde yaşam mücadelesi veriyor.

Tek odalı evde yaşayan çift, yardım bekliyor

İZMİR'de kağıt toplayarak geçimini sağlarken 4 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu yüzde 41 fiziksel engelli hale gelen Veli Oruç (62), yüzde 50 zihinsel engelli eşi İnci Oruç ile bir binada tek odalı evde yaşam mücadelesi veriyor. Çift, hayırseverlerden yardım bekliyor.

Geçimini kağıt toplayarak sağlayan Veli Oruç, zihinsel engelli eşi İnci Oruç ile İzmir'in Konak ilçesinin İkiçeşmelik semtindeki bir binada tek odalı evde yaşıyor. Odanın ortasına kurulu kömür sobası ve belediyenin verdiği iki yatak ile küçük bir buzdolabının dışında mobilyanın olmadığı odanın duvarları rutubetten dökülmüş durumda. Beş yıl önce Yeşilyurt semtinde çöpten kağıt toplarken TIR'ın çarpması sonucu bel kemiği çatlayan ve sol omuz kemiği zedelenen Veli Oruç, yüzde 41 engelli kaldı. Mahkemeyi kazansa da sigorta şirketinin tam teşekküllü bir hastaneden istediği rapora 200 TL veremediğinden, kaza sonrası maddi kazancı olmadı. Ayda 500 TL özürlü maaşı ile geçinmeye çalışan çift, hayırseverlerden yardım bekliyor. Ağrılardan uyuyamayan Veli Oruç, engelli olmasına rağmen çöpten kağıt toplamayı sürdürüyor.

Geçirdiği trafik kazası sonrası beyin travması nedeniyle yüzde 50 engelli olan eşi İnci Oruç, Yarı aç, yarı tok yaşıyoruz. Ev, eşya istiyoruz. Anne ve babamız yok, kimsemiz yok. Akrabalarımızın hepsi farklı şehirlerde, hepsi kendi işinde gücünde. Bize yardım eden yok sözleriyle destek istedi.

İzmir tek odalı evde yaşayan çift, yardım bekliyor

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 08:58 Kaynak: DHA
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