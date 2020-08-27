İZMİR Tekne faciasında yaşamını yitiren Sarp toprağa verildi - Son Dakika

Tekne faciasında yaşamını yitiren Sarp toprağa verildi

İZMİR'in Foça ilçesinde, meydana gelen tekne kazasında cansız bedeni 23 gün sonra denizin 35 metre altında bulunan Sarp Göksoy (7) gözyaşları içinde toprağa verildi.

Eskifoça'nın Kumburnu mevkiinden 2 Ağustos'ta denize açılan ve içinde 10 kişi bulunan 'Egem' isimli tekne, Atatürk Adası yakınlarında rüzgarın da etkisiyle alabora olup, battı. Teknedekilerin yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Ekipler, Kaan Niyazi Özerman (19), Kardelen Coşkun (17), Sude Naz Solak (14), Mustafa Güzel (29) ve teknenin sahibi de olan kaptan Adem D.'yi kurtardı. Şennur Avcı (41) ile Sermin Özerman (38), kızı Elif Naz Özerman (15) ve oğlu Çınar Ege Göksoy'un (8) ise cesetlerine ulaşıldı. Sarp Göksoy ise suda kayboldu. Tekne faciasında ölenler, toprağa verildi. Kayıp Sarp Göksoy için ise arama- kurtarma çalışmaları başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi dalgıçları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama- Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürlüğü Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekiplerinin yaptığı aramalar sonucunda Sarp'ın cansız bedeni geçen salı günü denizin 35 metre altında bulundu. Göksoy için, Doğançay Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Sarp'ın babası Erdal Göksoy, dedesi Ahmet Özerman, akrabaları ve yakınları katıldı. Sarp'ın dedesi ve akrabaları, çocuğun mezarı başında gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından Aksoy'un cenazesi Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.