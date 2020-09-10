İZMİR Tekne motorunu çaldı, o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi - Son Dakika

Tekne motorunu çaldı, o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, tekne motoru çaldığı ileri sürülen T.C.İ. jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, T.C.İ.'nin hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Olay, 2 Eylül'de ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Tekne motoru çalındığı ihbarını alan İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye intikal etti. Jandarma ekipleri, olay yerinde delilleri toplayarak bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmaların ardından ekipler olayda kullanılan otomobili belirledi. Ekiplerin otomobil üzerinde yaptığı araştırmada bir oto kiralama firmasından T.C.İ. ve A.B. tarafından kiralandığını tespit etti. Kimlikleri belirlenen kişileri yakalamak için Jandarma tarafından operasyon düğmesine basıldı. Yapılan operasyonda, T.C.İ.'i Seferihisar'ın Mersinalanı Mahallesi'nde konakladığı apartta yakalanarak gözaltına alındı.

O ANLAR ANBEAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan hırsızlık anları çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde tekne motorunun otomobile taşınması yer alıyor.