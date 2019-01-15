İzmir Teknik Tekstilde Merkez Olabilir"

Teknik Tekstil Araştırma ve Uygulama Merkezi A.Ş'nin (TEKSMER) Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Ünlütürk, teknik tekstilde İzmir'in merkez olabileceğini belirterek, bunun için firmaların kaynak ve zaman ayırması gerektiğini ifade etti.

Teknik Tekstil Araştırma ve Uygulama Merkezi A.Ş'nin (TEKSMER) Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Ünlütürk, teknik tekstilde İzmir'in merkez olabileceğini belirterek, bunun için firmaların kaynak ve zaman ayırması gerektiğini ifade etti.



TEKSMER'in 2018 Yılı Değerlendirme ve Teknik Tekstiller Alanında Yaşanan Gelişmeler Toplantısı Ege İhracatçı Birlikleri binasında gerçekleşti.



Toplantının açılışında konuşan Ünlütürk, tekstil sektörünün geleceğinin farkında olduklarını belirtti.



Kendi firmasının da uzun yıllardır katma değerli ürün üretimi yapmak için uğraşlar verdiğini dile getiren Ünlütürk, özellikle fark meydana getirmenin çok zor olduğunu vurguladı.



TEKSMER'in "nereden başlayacağım" diyen firmaların çekincelerini gidermek üzere kolaylaştırıcı bir kurum olarak devreye alındığını aktaran Ünlütürk, öncelikli olarak koruyucu tekstiller gibi alanları belirlediklerini ifade etti.



Şirkette katma değerli ürünler ortaya çıkarmak isteyen firmalarla da projeler yürüttüklerini belirten Ünlütürk, şunları kaydetti:



"Bizim İzmir ve çevresinde ne kadar çok sayıda firmamız teknik tekstil, katma değerli ürün üretimine odaklanır ve yönelirse biz bu bölgeyi bu konuda biraz daha özellikli hale getirebiliriz. İzmir teknik tekstilde merkez olabilir. Müşterilerimizin aklına geldiği zaman buraya geleceği, bakacağı bir merkez olmasını hedefliyoruz. Bu tür merkezler çok kolay kurulmuyor. Çok uzun zaman ve çaba gerektiriyor. Bu yüzden firmaların biraz kaynak ve zaman ayırması lazım. Emin olun biraz zaman ve kaynakla çok güzel şeyler ortaya çıkıyor."



Konuşmanın ardından TEKSMER Uzmanı Simla Şahin gerçekleştirdiği sunumla şirketin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.



Daha sonra TEKSMER Koordinatörü Dr. Devrim Göktaş Başer de dünyada ve Türkiye'deki teknik tekstil konulu bir sunum gerçekleştirdi.



EİB Genel Sekreteri Cumhur İşbırakmaz da Ege Bölgesi'nde teknik tekstilin gelişimi için Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) Projesi gerçekleştirmek istediklerini belirterek, tekstil sektöründeki firmaları URGE Projesine katılmaya davet etti.

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