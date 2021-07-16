Üye Girişi
İZMİR TEKNOLOJİ ÜSSÜ'NDE GERİ SAYIM - Son Dakika

İZMİR TEKNOLOJİ ÜSSÜ'NDE GERİ SAYIM

16.07.2021 14:36

İZMİR Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) kampüsünde planlanan ve yüksek teknoloji üreten ulusal ve küresel firmaların merkezi olması öngörülen İzmir Teknoloji Üssü'nün yapımı için geri sayım başladı.

İZMİR Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) kampüsünde planlanan ve yüksek teknoloji üreten ulusal ve küresel firmaların merkezi olması öngörülen İzmir Teknoloji Üssü'nün yapımı için geri sayım başladı. 10 Temmuz 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan kararda kurulumu onaylanan İzmir Teknoloji Üssü'ne, 1 yıl içerisinde şirketlerin kabulü hedefleniyor. İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, "İzmir Teknoloji Üssü projesiyle şu an Gebze'de bulunan Bilişim Vadisi'nin bir ikiz kardeşini İzmir'e kuruyoruz. İstanbul'dan başlayıp İzmir'e kadar devam eden çok güçlü bir teknoloji koridoru oluşturuyoruz" dedi.

İzmir'de yaklaşık 180 bin metrekarelik alan, Bilişim Vadisi'nin kurumsal yapısıyla birleştirilerek 'İzmir Teknoloji Üssü' ek alanı olarak belirlendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazetede yayımlandı. İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, İstanbul ve İzmir gibi 2 önemli kenti birbirine bağlayan teknoloji koridoruna ev sahipliği yapacaklarını söyleyerek eğitim, bilim, teknoloji, inovasyon ve girişimcilik ekosistemine çok önemli bir katkı sunacaklarını kaydetti.

Türkiye'nin en büyük üçüncü kampüsüne sahip ve Ege Bölgesi'nin tek, Türkiye'nin de en başarılı araştırma üniversitelerinden biri olan İYTE'ye 10 Temmuz 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından alınan kararla bir doğum günü hediyesi verildiğini anlatan Prof. Dr. Baran, İYTE'nin 11 Temmuz 1992 yılında kurulduğunu hatırlatarak, "İYTE olarak eğitim dili yüzde 100 İngilizce olan 3 fakülte, 18 bölüm ve yaklaşık 50 yüksek lisans doktora programında eğitim ve araştırma faaliyetlerine devam ediyoruz. Bu proje uzun yıllardır konuşulan hayal edilen, İzmir'in kaderini değiştirecek, Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkı sağlayacak bir proje. Dünyada dijital dönüşüm çağı yaşanıyor. Bilgi üretmek problem değil ama dönüşümü sağlamamız gerekiyor. Nitelikli beyin göçünde, Türkiye'nin ve İzmir'in önemli bir destinasyon olması, bu bölgede üretilecek bilgi teknolojileri ile Türkiye'nin uluslararası arenada ihraç ettiği ürünlerdeki katma değerli ürünler üretilen bir üs olarak planlıyoruz. İzmir Teknoloji Üssü projesiyle şu an Gebze'de bulunan Bilişim Vadisi'nin bir ikiz kardeşini İzmir'e kuruyoruz. İstanbul'dan başlayıp İzmir'e kadar devam eden çok güçlü bir teknoloji koridoru oluşturuyoruz" dedi.

İzmir Teknoloji Üssü için ilgili bölgenin tahsis edilmesi ve teknoloji geliştirme bölgesinin ilanıyla ilgili çalışmaları devam ettirdiklerini ifade eden Prof. Dr. Baran, "Bir yandan zemin etüt çalışmaları, deprem analizleri gibi çalışmalarımız sürüyordu. Bu bölgede inşa edilecek binanın proje çalışmalarına da başlamıştık. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde temel atıp 1 yılda binamızın biterek şirketlerin kabulünü hedefliyoruz. Buradan tüm dünyaya ürün ihraç edilmesini ve Türkiye'nin değişen dünyada önemli bir aktör olarak yoluna devam etmesini istiyoruz" diye konuştu.

ŞİRKETLEŞMEYEN GİRİŞİMCİ GENÇLERE DESTEK

İzmir Teknoloji Üssü kampüsünde 179 bin 500 metrekarelik bir alanda yaklaşık 10 bin tam zamanlı Ar- Ge personelinin hizmet vereceğini söyleyen Prof. Dr. Yusuf Baran, 2023 ve sonraki hedeflere ulaşma noktasında, ithalat ihracat dengesinin Türkiye'nin lehine dönüştürülerek nitelikli beyin göçünde güçlü bir destinasyon olunacağını kaydetti. Arazinin tahsisinin enstitü tarafından yapıldığını, üzerine inşa edilecek binaların ise Bilişim Vadisi tarafından gerçekleştirileceğini dile getiren Baran, şöyle devam etti:

"Şu an mevcut Teknoparkımızda olduğu gibi ön kuluçka, kuluçka ve ileri düzey Ar- Ge şirketleriyle yolumuza devam edeceğiz. İş fikri olan ama henüz ticari ürünü olmayan, şirketleşmeyen girişimci gençlerimize her anlamda destekler vereceğiz. Ön kuluçkada kendilerine ücretsiz yer açarak, giderlerini de karşılamak suretiyle girişimci gençlerimizin Teknopark'a yerleşmesini sağlayacağız. Kuluçkada ise Sanayi Bakanlığı, TÜBİTAK gibi kuruluşların destekleriyle iş fikrinin artık bir ticari şirkete ve ürüne dönüşmesi için destek vereceğiz. Bir üst fazda ise daha da büyüyüp markalaşan bir şirkete dönüşüm söz konusu."

'İZMİR DÜNYAYLA REKABET EDECEK'

Dünyanın en büyük 500 şirketinden yüzde 67'sinin 1947 yılından 1997 yılına kadar ya yok olduğunu ya da daha büyük şirketler tarafından satın alınarak silindiğini anlatan Baran, 2030 yılına kadar dijital dönüşümünü sağlayamayan dünyanın en büyük 500 şirketinden yüzde 40'ının aynı kaderi yaşayacağını savundu. İYTE olarak İzmir'in rakibinin İstanbul, Kocaeli, Kayseri, Denizli olmadığı İzmir'in Berlin, New York, Londra ile rekabet etmesi gerektiğini ifade eden Baran, "Bu rekabette İzmir'in gücünü arttırmak sadece bilgi temelli teknolojilerle mümkün olabilir. İzmir Teknoloji Üssü tüm dünyadan nitelikli şirketleri bu bölgeye getirip nitelikli beyin göçünü sağlayacak. Böylece bizim gençlerimizin de gelişimine katkı sunularak onların uluslararası marka sahibi şirketlerin temsilcileri olması sağlanacak. İYTE'den mezun ettiğimiz öğrencilerin yüzde 66'sının özel sektörde çalıştığını, yüzde 6'sının girişimci olduğunu ve yüzde 28'inin kamuda çalıştığını biliyoruz. Temel hedefimiz yüzde 6'ları yukarı çıkarmak. İş arayan değil istihdam yaratan, ithal eden değil ihraç eden liderler yetiştiriyoruz" diye konuştu.

İZMİR TEKNOLOJİ ÜSSÜ'NDE GERİ SAYIM
İZMİR TEKNOLOJİ ÜSSÜ'NDE GERİ SAYIM
İZMİR TEKNOLOJİ ÜSSÜ'NDE GERİ SAYIM
İZMİR TEKNOLOJİ ÜSSÜ'NDE GERİ SAYIM

Bilişim Vadisi, İstanbul, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR TEKNOLOJİ ÜSSÜ'NDE GERİ SAYIM - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Erdoğan'dan Rize'deki sel felaketiyle ilgili acı sözler: Ağaçlar sökülüp çaylık yapıldı 15:00 Erdoğan'dan Rize'deki sel felaketiyle ilgili acı sözler: Ağaçlar sökülüp çaylık yapıldı Radamel Falcao, Galatasaray'dan ayrılmak için 14:16 Radamel Falcao, Galatasaray'dan ayrılmak için "2 yıllık sözleşme" şartı koştu Vicdanları sızlatan olayda gelişme! Açlıktan baygın halde bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım 14:08 Vicdanları sızlatan olayda gelişme! Açlıktan baygın halde bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım
Almanya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 103'e yükseldi, yüzlerce kişi kayıp 12:36 Almanya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 103'e yükseldi, yüzlerce kişi kayıp Bikinili pozlarıyla Taksim Meydanı'nı podyuma çevirdiler! Yabancı uyruklu kadınlar, meraklı bakışlara aldırmadan fotoğraf çektirdi 12:20 Bikinili pozlarıyla Taksim Meydanı'nı podyuma çevirdiler! Yabancı uyruklu kadınlar, meraklı bakışlara aldırmadan fotoğraf çektirdi Spor yaparken amuda kalkan Çağla Şıkel, çenesinin üzerine düştü 12:09 Spor yaparken amuda kalkan Çağla Şıkel, çenesinin üzerine düştü
Bir saadet zinciri vakası daha! Şirket yöneticisi öldürüldü, diğeri intihar etti, 13 bin mağdur var 11:45 Bir saadet zinciri vakası daha! Şirket yöneticisi öldürüldü, diğeri intihar etti, 13 bin mağdur var Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin 11:28 Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin

Son Dakika Haberleri
15:00 Erdoğan'dan Rize'deki sel felaketiyle ilgili acı sözler: Ağaçlar sökülüp çaylık yapıldı
12:09 Milyonlarca vatandaşımıza müjde! Borcunu 30 Eylül'e kadar ödeyene zam yok
12:07 AK Partili Mehmet Metiner'den çözüm sürecine alternatif öneri: Bahçeli de katkı sunacaktır
11:57 Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Yakın illerde de hissedildi
11:23 Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor
11:17 Transferde yılın bombası geliyor! Hulk'la görüşen Vitor Pereira, olumlu yanıt aldı
11:13 Altının gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor
10:59 Dolar güne düşüşle başladı, 8,52'den işlem görüyor
10:58 Kurban pazarında ilgi odağı oldu! Sahibi, 4 boynuzlu koç için 10 bin lira istiyor
10:51 Son Dakika! Türkiye'ye patlayıcı göndermek isteyen PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi
Son Dakika! HDP'li Ömer Gergerlioğlu, 4 ay sonra yeniden milletvekili oldu Son Dakika! HDP'li Ömer Gergerlioğlu, 4 ay sonra yeniden milletvekili oldu         
15:21
Son Dakika: Fenerbahçe'den ayrılan Gökhan Gönül, Çaykur Rizespor'la anlaşmaya vardı Son Dakika: Fenerbahçe'den ayrılan Gökhan Gönül, Çaykur Rizespor'la anlaşmaya vardı         
15:00
Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun koronavirüse yakalandı Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun koronavirüse yakalandı         
14:10
Asansörde bir garip olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı Asansörde bir garip olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı         
12:37
Uçaktan atılan 9 milyon euro'luk kokain yanlış eve düştü, pilot yakalandı Uçaktan atılan 9 milyon euro'luk kokain yanlış eve düştü, pilot yakalandı         
12:25
Bunu da gördük! Anneanne ve dedesinin mezarına kenevir ekti Bunu da gördük! Anneanne ve dedesinin mezarına kenevir ekti         
12:14
Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Eli nasırlı yirmi çiftçiyle aynı masada otursun, şu anki hataların yarısından dönülür Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Eli nasırlı yirmi çiftçiyle aynı masada otursun, şu anki hataların yarısından dönülür         
12:09
Evden kovulduğunu söyleyip, hüngür hüngür ağlayan adamın şizofren olduğu ortaya çıktı Evden kovulduğunu söyleyip, hüngür hüngür ağlayan adamın şizofren olduğu ortaya çıktı         
11:45
Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş jandarmaya teslim oldu Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş jandarmaya teslim oldu         
11:25
Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor         
11:24
Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu         
11:11
İETT Garajı'nda canına kıyan adamın ardında bıraktığı not yürek burktu: Eşimin yanına gömün beni İETT Garajı'nda canına kıyan adamın ardında bıraktığı not yürek burktu: Eşimin yanına gömün beni         
10:58
YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu         
09:38
Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek         
09:35
16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı 16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı         
09:15
Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti         
22:23
"Göğüslerim göbek deliğime kadar sarksa bile sütyen takmayacağım" diyen ünlü oyuncu Gillian Anderson'a komşuları isyan etti         
18:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2021 15:31:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İZMİR TEKNOLOJİ ÜSSÜ'NDE GERİ SAYIM - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement